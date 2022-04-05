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Фото її руки облетіло весь світ: у Бучі окупанти по-звірячому вбили жінку, яку впізнали по манікюру

5 квітня 2022, 23:46

Ця жінка просто хотіла жити і цінувала кожну мить, але її жорстоко вбили російські окупанти.

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Трагедія в Бучі / Антон Геращенко, Михайло Подоляк

Фотографія з рукою вбитої в Бучі окупантами жінки встигла облетіти весь світ. Одна з українок впізнала на ньому нігті своєї клієнтки.

"Я відразу відчувала, що це фото боляче відгукнулося мені і не могла зрозуміти чому. Жінка на цьому фото, що облетіла Україну, світ, кожну соц. мережу - це моя клієнтка Ірина... яка ходила до мене на уроки макіяжу для себе. Останній урок був 23 лютого...", - написала Настя Субачева в Facebook.

Жінка відвідувала уроки макіяжу, які проводила Настя, і в останнє своє заняття обійняла майстра, сказавши берегти здоров'я.

Вона була знахаркою і, за словами Насті, відчула її болі.

"Вона стрибала від радості, тому що перший раз за життя у неї заявилася її власна косметика, яку ми їй купили. Кожен раз на роботі вона сиділа і відпрацьовувала наші уроки так старанно, як ніхто!!! А приходячи знову на урок, розповідала, як її макіяжі оцінили нові шанувальники і як прекрасно вона себе почуває зараз!", – розповіла Субачева.

Ірини збиралася на концерт Полякової, завела Instagram, де ділилася подіями свого життя.

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"Вона тримала мене за руку і говорила:"Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше - треба любити себе і жити для себе! І, нарешті, я буду жити, як я хочу! Так що і ти живи зараз, як хочеться душі, не для чоловіка, а для себе!", - додала Настя.

Ця жінка просто хотіла жити і цінувала кожну мить, але її жорстоко вбили російські окупанти, позбавивши можливості ділитися зі світом своєю радістю.

Фото: facebook.com/nastya.subacheva.1

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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