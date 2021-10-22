Фінішу пандемії COVID-19 може не бути: Ляшко зробив прогноз щодо повернення до "нормального життя"

Коронавірус може не зникнути ніколи , але люди можуть повернутися до нормального життя в умовах циркуляції вірусу, - Ляшко / УНІАН

Пандемія COVID-19 може ніколи не зникнути, проте люди можуть повернутися до нормального життя. Вірус поширюватиметься, але стане сезонною епідемією, як грип. Захворюваність по країні продовжує швидко зростати - кожні 2-3 тижні кількість зафіксованих випадків подвоюється. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як розповів глава МОЗ у п'ятницю, 22 жовтня, під час години запитань до уряду в парламенті, епідемія коронавірусної інфекції може не завершитися. Однак існує ймовірність, за якої COVID-19 перетвориться на сезонну хворобу. І тоді люди зможуть повернутися до нормального життя.читайте такожПандемія коронавірусу затягнеться ще на рік: у ВООЗ назвали причину

"Всіх цікавить відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина у тому, що ковід може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутися до нормального життя з циркуляцією вірусу серед нас", - зазначив Ляшко.

Крім того, він попередив про те, що кожні 2-3 тижні кількість тих, що заразилися COVID-19, подвоюється. Захворюваність зростає стрімкими темпами.

"Цього разу крива захворюваності стрімко зростає, кожні 2-3 тижні кількість випадків COVID-19 подвоюється", - додав міністр.

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Віктор Ляшко підкреслив, що кількість телефонних дзвінків на лінію 103 вже встановила історичний рекорд. Також зафіксовано історичний максимум числа виїздів бригад швидкої допомоги та кількості госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок п'ятниці, 22 жовтня, за минулу добу в Україні встановлено 23 785 нових випадків зараження COVID-19. Госпіталізовано 5 141 осіб. Одужали 8 530 осіб. Загинули 615 людей. Найбільше підтверджених випадків коронавірусу встановлено у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій областях (1391) та Києві (1323).

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин казав, що держава прогнозує пік захворюваності в країні наприкінці жовтня і до середини листопада. Поступовий спад очікують до кінця року і в першому кварталі 2022 року.

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що пік захворюваності на коронавірус в Україні, який раніше прогнозували на листопад, може статися й раніше. Швидше за все, ситуація стабілізується не раніше січня.