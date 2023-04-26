Фейкова амуніція: киянин надурив військових на 100 тисяч гривень

28-річний уродженець Луганщини довгий час стежив у соцмережі Інстаграм за офіційною сторінкою популярного Інтернет-магазину з продажу тактичного спорядження, таким чином відслідковував потенційних покупців.
Шахрай заздалегідь створив акаунт, через який зв’язувався із зацікавленими особами від імені менеджера. Спілкувався із ними через месенджер, де й пропонував придбати товар. Після того, як військові сплачували частину суми за "товар", злочинець відразу зникав. Про цю схему шахрайства розповіли у ГУНП України.
Під час слідства зібрали докази вчинення шахрайських дій стосовно 8 військових. Проте, за попередніми даними, кількість жертв шахрая може бути значно більшою. Орієнтовна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень.
Вдома у підозрюваного провели обшуки, де правоохоронці знайшли та вилучили комп’ютер та мобільний телефон. Чоловіку оголосили підозру в шахрайстві. Наразі слідчі дії продовжуються.
Нині аферистів стає все більше. Так, у Тернопільській області псевдоволонтери зібрали 2 млн грн пожертвувань на користь Збройних сил України та використовували їх для власного збагачення.
А в Росії через сварку мешканка Москви написала донос в поліцію на власну доньку. У росіянок розійшлися погляди щодо так званої "спецоперації".
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