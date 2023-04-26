Фейкова амуніція: киянин надурив військових на 100 тисяч гривень

Київські правоохоронці викрили киянина, який обдурив військовослужбовців на продажі амуніції та військового спорядження.

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Киянин ошукував військових на продажу амуніції / фото: ГУНП

28-річний уродженець Луганщини довгий час стежив у соцмережі Інстаграм за офіційною сторінкою популярного Інтернет-магазину з продажу тактичного спорядження, таким чином відслідковував потенційних покупців.

Шахрай заздалегідь створив акаунт, через який зв’язувався із зацікавленими особами від імені менеджера. Спілкувався із ними через месенджер, де й пропонував придбати товар. Після того, як військові сплачували частину суми за "товар", злочинець відразу зникав. Про цю схему шахрайства розповіли у ГУНП України.

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Столичні поліцейські викрили фейкового менеджера популярного Інтернет-магазину / фото: ГУНП

Під час слідства зібрали докази вчинення шахрайських дій стосовно 8 військових. Проте, за попередніми даними, кількість жертв шахрая може бути значно більшою. Орієнтовна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень.

Вдома у підозрюваного провели обшуки, де правоохоронці знайшли та вилучили комп’ютер та мобільний телефон. Чоловіку оголосили підозру в шахрайстві. Наразі слідчі дії продовжуються.

Нині аферистів стає все більше. Так, у Тернопільській області псевдоволонтери зібрали 2 млн грн пожертвувань на користь Збройних сил України та використовували їх для власного збагачення.

А в Росії через сварку мешканка Москви написала донос в поліцію на власну доньку. У росіянок розійшлися погляди щодо так званої "спецоперації".

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