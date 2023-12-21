УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600 - Ігнат

Ангеліна Підвисоцька
21 грудня 2023, 16:14
Російські окупанти запускали по Україні ракети С-300, С-400, Х-22 та інші.
РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600 - Ігнат
РФ випустила по Україні 7400 ракет / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення атакують Україну різними ракетами та безпілотниками. За цей час росіяни випустили по Україні 7400 ракет, але українським силам ППО вдалося знищити близько 1600 ракет. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він заявив, що окупанти випустили по Україні 900 балістичних ракет Іскандер-М.

"Але у цифрі 7400 пораховані усі ракети — С-300 та С-400, Х-22, балістичні ракети ... Перед нами стоїть величезний агресор - одна із найсильніших армій світу. Ми вистояли і ми даємо їй відсіч. Не все так погано, не все так страшно, як люди собі думають. Ми відбили потужну навалу", - каже Ігнат.

відео дня

Росіяни почали атакувати Україну дронами-камікадзе з вересня 2022 року. Окупанти випустили по нашій території 3700 безпілотників, з яких знищити вдалося 2900.

"Можна дивитись по відсотках. Ми зараз говоримо про 85% збиття, 90%, інколи навіть 100%. Це станом на зараз, але тоді (на початку повномасштабного вторгнення - Главред) стільки не збивали. Тоді стріляли усі з чого попало: з пістолетів, з автоматів намагалися поцілити в містах. Це і Дніпро, і Одеса стріляли. Ну вже потім зрозуміли, що ціль непроста. І зараз ми маємо той результат, до якого прийшли", - каже Ігнат.

Удари Кинджалами по Україні

Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти вдарили ракетою Кинджал по Старокостянтинову в Хмельницькій області. Перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.

Також повідомлялося про те, що у Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету Кинджал. Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.

Згодом у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для Кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат. Разом з тим представник ПС ЗСУ пояснив, що на сьогодні складно сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар Юрій Ігнат атака дронів
Реклама

Головне за день

"Страшне правосуддя": у FT спрогнозували, що буде в разі перемоги Росії у війні

"Страшне правосуддя": у FT спрогнозували, що буде в разі перемоги Росії у війні

16:55 Україна
Весь графік червоний: в Україні різко посилилася магнітна буря

Весь графік червоний: в Україні різко посилилася магнітна буря

16:51 Синоптик
Мобілізація до ЗСУ "за кордоном": у Міноборони уточнили слова Умерова

Мобілізація до ЗСУ "за кордоном": у Міноборони уточнили слова Умерова

16:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:29

Денис Казанський. Царьов зірвався і викрив Путіна Відеоблоги

17:13

Нідерланди і Фінляндія відправять Україні "мільйонні" пакети допомоги: на що підуть кошти

16:55

"Страшне правосуддя": у FT спрогнозували, що буде в разі перемоги Росії у війні

16:51

Весь графік червоний: в Україні різко посилилася магнітна буря

16:51

Знайти ельфа за 10 секунд під силу небагатьом: складна оптична ілюзія

У Києві може повторитися Куренівська трагедія - Олександр СергієнкоУ Києві може повторитися Куренівська трагедія - Олександр Сергієнко
16:23

Лопес і Аффлек розповіли про моторошні результати своїх старих невдалих романів

16:23

Мобілізація до ЗСУ "за кордоном": у Міноборони уточнили слова Умерова

16:16

"Ситуація складна": окупанти просунулись в районі Синьківки - Снєгирьов

16:14

РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600 - Ігнат

Реклама
16:06

Безініціативні або стабільні: хто такі флегматики, як виділити їх з натовпу

16:00

Навіщо люди мазали живіт попелом 22 грудня: прикмети, які вбережуть нове життя

15:59

"Можуть затягнути процес": експерт розкрив, за скільки відремонтують тонелі на "синій гілці"

15:54

Як приготувати мило вдома: ці поради допоможуть будь-якій господині

15:40

Без неї не свято: Клопотенко розповів, як приготувати кутю на Різдво

15:37

"Друг Путіна" Орбан назвав війну в Україні "операцією" і вибухнув загрозою

15:22

Хитрі кухарі не викидають лушпиння цибулі: куди його додають

15:03

Знищили майже 30 одиниць техніки: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Авдіївку

14:54

"Гонщик року 2023": українець став найкращим картинг-пілотом у світі

14:53

"Жодна російська людина не бажала українцям зла": російська актриса видала нову маячню про українців

14:49

В Орбана заплатили Порошенку 37 млн грн - НАЗК

Реклама
14:39

Плани з мобілізації 500 тисяч осіб: Данілов анонсував рішення

14:26

Пихтіти на кухні більше не доведеться: чоловік показав, як відмити вузьку банку

14:04

Тяжкохвора Шеннон Доерті розповіла, як її підставила Алісса Мілано

14:03

Чи може кава підняти артеріальний тиск: фармацевт дала несподівану відповідь

13:58

Угорщину обведуть навколо пальця: ЄС може дати Україні €50 млрд без Будапешта - Орбан

13:56

Росіяни остаточно взяли під контроль промзону в Авдіївці - DeepState

13:50

Російські старі зірки епічно зганьбилися на "голій вечірці" у блогеркиВідео

13:36

Бред Пітт яскраво відгуляв у Парижі 60-річний ювілей разом з молодою коханоюВідео

13:21

РФ інтенсивно наступає на Авдіївку: експерт розкрив план Кремля до виборів Путіна

13:17

"Вони це ненавидять": будівельник назвав натуральний інгредієнт, який відлякує мишей

13:10

Допомога Україні на 61 млрд доларів: у Конгресі зробили прогноз щодо рішення

13:01

Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні: що зміниться

12:50

Допомога ЗСУ: Favbet Foundation передав на донецький напрямок 4 позашляховика

12:45

Курс долара різко підскочив: експерт розповів, що чекати від валюти до Нового року

12:33

Автомеханік поділився геніальним лайфхаком з цибулею, який розморозить лобове скло за лічені хвилини

12:27

Як швидко прибрати накип в чайнику за декілька хвилин: дієвий метод

12:23

Стане кращим в житті: для 3 знаків Зодіаку 2024 рік приготував щастя і удачу

12:21

"Я впевнений на 100 відсотків": Умеров сказав, коли ЗСУ звільнять Крим

12:20

Армія відбиває атаки РФ біля Авдіївки: у ЗСУ розкрили ситуацію щодо коксохіму

11:53

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня 2023: Кролику - розгубленість, Собаці - втрата інтересу

Реклама
11:52

Мішина з сином махнула на відпочинок в Таїланд і отримала на горіхи в Мережі

11:49

Ціни на АЗС кардинально зміняться: експерт повідомив, скільки коштуватиме пальне

11:28

Саакашвілі отруїли у в'язниці: мати політика розповіла подробиціВідео

11:27

Навіщо господині встромляють голки в мило: так робили ще в СРСР

11:08

З січня 2024 перерахують пенсії: кому з українців варто чекати нових грошей

10:58

Путін може застосувати ядерну зброю по території НАТО: екс-аналітик ЦРУ розкрив сценарій

10:54

Глава СБУ анонсував нові сюрпризи для росіян в 2024 році: що може стати ціллю

10:40

Це найпростіша гаряча закуска на Новий рік, рецепт картоплі з салом на шпажках за 25 хвилин

10:32

Будуть санкції: Умеров хоче мобілізувати чоловіків, які живуть за кордоном - Welt

10:30

Чергове нове захоплення: Валід Арфуш розлучається зі своєю дружиною

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти