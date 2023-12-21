РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600 - Ігнат

Російські окупанти запускали по Україні ракети С-300, С-400, Х-22 та інші.

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РФ випустила по Україні 7400 ракет / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення атакують Україну різними ракетами та безпілотниками. За цей час росіяни випустили по Україні 7400 ракет, але українським силам ППО вдалося знищити близько 1600 ракет. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він заявив, що окупанти випустили по Україні 900 балістичних ракет Іскандер-М.

"Але у цифрі 7400 пораховані усі ракети — С-300 та С-400, Х-22, балістичні ракети ... Перед нами стоїть величезний агресор - одна із найсильніших армій світу. Ми вистояли і ми даємо їй відсіч. Не все так погано, не все так страшно, як люди собі думають. Ми відбили потужну навалу", - каже Ігнат. відео дня

Росіяни почали атакувати Україну дронами-камікадзе з вересня 2022 року. Окупанти випустили по нашій території 3700 безпілотників, з яких знищити вдалося 2900.

"Можна дивитись по відсотках. Ми зараз говоримо про 85% збиття, 90%, інколи навіть 100%. Це станом на зараз, але тоді (на початку повномасштабного вторгнення - Главред) стільки не збивали. Тоді стріляли усі з чого попало: з пістолетів, з автоматів намагалися поцілити в містах. Це і Дніпро, і Одеса стріляли. Ну вже потім зрозуміли, що ціль непроста. І зараз ми маємо той результат, до якого прийшли", - каже Ігнат.

Удари Кинджалами по Україні

Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти вдарили ракетою Кинджал по Старокостянтинову в Хмельницькій області. Перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.

Також повідомлялося про те, що у Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету Кинджал. Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.

Згодом у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для Кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат. Разом з тим представник ПС ЗСУ пояснив, що на сьогодні складно сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.

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