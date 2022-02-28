"Їжаки" та укріплення з шин: жителі Енергодару готуються потужно зустріти ворога

Жителі Енергодару готуються потужно зустріти ворога/ Скрін з відео

В місті Енергодар Запорізької області місцеві мешканці готуються зустріти окупантів – вони кинули на оборону міста усі можливі засоби.

Люди спорудили на дорозі при в’їзді у місто укріплення, щоб військова техніка ворога не могла проїхати далі. Відповідне відео оприлюднив телеканал Україна 24.

Як видно на відео, жителі міста стягнули до в’їзду у населений пункт багато автомобільних шин і спорудили з них укріплення. Також вони встановили металеві "їжаки" і розкидали скоби, щоб пробили колеса ворожої техніки.

При цьому окупанти уже стягнули свої сили до в’їзду у місто. Стикнувшись з перешкодами, які створили місцеві мешканці, ворог зупинився неподалік і почав перегрупування колони.

Раніше повідомлялося, що місто Бердянськ Запорізької області потрапило під окупацію російських військ. Декілька десятків місцевих мешканців вийшли на протест – вони заспівали гімн України перед важкою технікою окупанта біля Бердянської міської ради.

Нагадаємо, у Чернігівської області жителі одного з сіл знешкодили ворожий транспортний засіб. В результаті їх дій вдалося зупинити бензовоз з пальним для російських військ.

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