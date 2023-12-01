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"Це унікальна операція": Братчук прокоментував форсування Дніпра ЗСУ

Руслана Заклінська
1 грудня 2023, 18:10
Жодна армія світу не здійснювала подібної операції, окрім ЗСУ на лівому березі Херсонщини.
'Це унікальна операція': Братчук прокоментував форсування Дніпра ЗСУ
Братчук розповів про унікальність операції на Херсонщині / Колаж: Головред, фото: 241 Сил територіальної оборони ЗСУ

Присутність Збройних сил України на лівому березі Херсонської області є унікальною операцією. Вона відображає не лише великі зусилля військових, а й важливі зміни в стратегії оборони та військової діяльності. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у ефірі каналу FREEDOM.

"Про перспективи говорити не буду, тому що це певний прогноз на найближче майбутнє. Це покаже час. Треба виходити з того, які задачі стоять перед підрозділами Збройних сил України, які сьогодні знаходяться на лівому березі Херсонської області", - сказав речник.

За словами Братчука, ця операція була результатом величезних зусиль, великої кількості втрат та поранених серед військовослужбовців, а також знищення багатьох ворожих сил і техніки.

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"Рік-півтора тому хто б міг подумати і хто б міг говорити про те, що ЗСУ будуть на лівому березі? Сьогодні Збройні сили, наші підрозділи ціною величезних зусиль, втрат, великої кількості ранених і передусім багатьох знищених ворогів та бойової російської техніки перебувають на лівому березі. Це унікальна операція", - додав Сергій Братчук.

Ця операція, за його словами, є унікальною, оскільки подібне пересування військових сил через водяну перешкоду не здійснювала жодна армієя після Другої світової війни. Він також закликав всіх українців вірити в Збройні сили України та в те, що Херсонщина буде звільнена.

"Ключовий момент — нас слухають і читають не тільки наші рідні і друзі, а й наші вороги. Тому я хочу звернутися до всіх. Є головний постулат — це те, що правий і лівий берег Херсонської області будуть разом. Це, на жаль, не відбудеться сьогодні чи завтра. Але це буде обов’язково", - підсумував Братчук.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, українські військові, 29 листопада, активізували свої атаки на лівому березі Херсонської області та просунулись на південний захід від Кринок. Вони успішно закріпилися у лісовому масиві поруч. Тим часом, моральний дух та бойові можливості окупантів на лівому березі Херсонщини продовжують погіршуватися.

Також 28 листопада на тимчасово окупованій території Херсонської області стався потужний вибух. Українські військові атакували будівлю в селі Ювілейне, де проходила нарада окупантів.

Відомо, що об'єктом удару став "відділ поліції" РФ "Новокаховський" на окупованій території Херсонської області. Атака призвела до загибелі 4 поліцейських, включаючи "начальника тилу" і "заступника начальника відділу", та поранення ще 17 осіб.

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війна в Україні ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
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