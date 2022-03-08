План Путіна щодо захоплення України провалився: експерт пояснив, що переломить хід війни

У майбутньому Путіна може очікувати смертна кара, а росіянам доведеться "відмиватися" від нього довгі роки / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін неминуче зазнає поразки у війні проти України. Якщо його передадуть Міжнародному трибуналу, то найімовірніше на нього чекає смертна кара. Це розуміють навіть у Москві, але не розуміє тільки сам господар Кремля.

Таку думку озвучив російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський, передає Радіо Свобода.

Експерт вважає, що Україна вже здобула велику перемогу - моральну, політичну і навіть військову.

Піонтковський пояснив, що планом Путіна був бліцкриг і режим "change" - поставити своїх маріонеток при владі і підпорядкувати собі всю Україну, а потім її розщепити по шматочках. Тепер всім стало зрозуміло, що цей план ніколи не здійсниться.

"Я думаю, що в Москві це ясно всім, в Генеральному штабі, але біда в тому, що одній божевільній людині в Кремлі це ще не ясно. Доведеться йому вселяти цю думку дуже сильними засобами", - сказав він.

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На думку Піонтковського, переломити хід війни і остаточно оформити українську перемогу може позбавлення Росії переваги в повітрі - закрите небо над Україною.

"No fly zone - ганебна поразка російської армії, переворот у Москві, арешт, видача його Міжнародному трибуналу. Я думаю, що до такого злочинця буде застосована виняткова міра – смертна кара через повішення", – додав росіянин.

Піонтковський нагадав, що німцям довелося "відмиватися" від Гітлера не менше 70 років.

"Так само і росіянам доведеться, якщо взагалі збережеться російська держава", - додав політолог.

Як повідомляв Главред, НАТО не готове рухатися вперед у питанні про безпольотній зоні над Україною. Однак Альянс розробляє інші механізми допомоги нашій країні. Про це заявила постійний представник США в НАТО Джулліана Сміт

За її словами, на даний момент члени НАТО роблять кроки, щоби надати потужну підтримку Україні та оцінити її потреби в області безпеки в режимі реального часу.

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