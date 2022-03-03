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Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років

3 березня 2022, 22:37

Євросоюз передбачає надання громадянам України права жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту.

Війна з Росією-біженці на кордони з Польщею
Біженці на кордоні з Польщею / Reuters

Український біженець матимуть право жити і працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє прес-центр Держприкордонслужби, з початку жорстокої атаки РФ майже 875 тис. людей змушені були покинути свої будинки в Україні.

Більше половини (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 тис. – до Угорщини, 67 тис. – до Словаччини, 45 тис. – до Румунії і 79 тис. – до Молдови, яка не входить до ЄС.

За даними ДПСУ, Євросоюз передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на строк до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

Нагадується, що громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну.

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"Європа стоїть поруч з тими, хто потребує захисту... Всім, хто тікає від путінських бомб, раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечну дорогу додому", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Водночас вона закликала прикордонників по обидва боки кордону Україна-Євросоюз забезпечити в'їзд до ЄС усіх, незалежно від національності чи етнічної приналежності.

"Позиція цієї комісії і позиція Європейського Союзу є дуже чіткою. До Європейського Союзу повинні бути допущені абсолютно всі, незалежно від національності, раси, релігії. Вони тікають від війни з України. Ми будемо надійним притулком", - зазначила вона.

У ДПСУ уточнили, що особи без громадянства або права на постійне проживання – тобто іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися в країну походження.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з нашої країни вже виїхало близько одного мільйона людей, повідомили в Організації Об'єднаних націй і додали, що дана цифра може збільшуватися.

Більшість біженців їдуть до сусідніх країн-Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Польща заявляє, що приймає 50 000 чоловік щодня.

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беженцы війна Росії та України
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