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Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару

Юрій Берендій
20 березня 2024, 04:15
Полковник запасу ЗСУ відзначив, що стратегія російського наступу прописана в російській конституції і полягає в захопленні 4 українських областей.
Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару
Полковник ЗСУ зробив прогноз щодо нового наступу РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Багато аналітиків вважають, що Росія може планувати новий масштабний наступ в Україні влітку 2024 року, спрямовуючи свої зусилля на досягнення мети, визначеної у конституції країни-агресора. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у ефірі 24 каналу, висловивши припущення щодо того, куди Росія може направити свої основні сили.

"Ще з 2014 року зрозуміло, що росіяни намагаються масштабно наступати приблизно наприкінці серпня. Росіяни мають велику проблему, їм потрібні чисті поля, тому здійснюють наступ наприкінці літа. Думаю, що раніше серпня вони не почнуть", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що стратегія Росії описана у їхній конституції, в якій зазначено чотири українські області – Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську – та Автономну Республіку Крим.

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Світан наголосив, що початково окупанти планують досягти адміністративних кордонів Луганської області, потім Донецької та Запорізької, а після цього Херсонської.

За його словами, під час виконання бойових завдань існують певні етапи, які включають накопичення, підготовку, розгортання військ та виконання бойових завдань. Зараз завершується зимова військова операція російських військ.

"Вже зменшується кількість роботи російських військ на різних напрямках, й протягом кількох тижнів операція перейде у режим локальних операцій тактичного рівня. Далі знову розпочнеться етап накопичення, який триватиме мінімум 3 – 4 місяці, а іноді до 6 місяців", – додав військовий експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Загроза нового наступу РФ в Україні

Збройні сили Російської Федерації не відмовилися від своїх планів і продовжують здійснювати наступальні операції на фронті. Наразі ворог здійснює перегрупування для подальшого продовження бойових дій, повідомив глава Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Після того, як у березні Путін вкотре продовжить свою владу після перемоги на так званих виборах в Росії, варто очікувати нових спроб наступу. Про це розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

В розвідці Міноборони Британії повідомили про сповільнення просування російських окупаційних військ на Донеччині. За даними розвідки, окупанти продовжують наступати на декількох ділянках лінії фронту, зосереджуючи свої операції на заході від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

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війна в Україні Роман Світан
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