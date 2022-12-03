glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це "подарунок" для росіян": релігієзнавець пояснив, що буде після заборони УПЦ МП в Україні

3 грудня 2022, 19:07

Ми не повинні на це якось реагувати і озиратися на росіян, впевнений Ігор Козловський.

Ігор Козловський
Ігор Козловський / Фейсбук І. Козловського

Реакція Росії на можлива заборона УПЦ МП в Україні не змусить себе чекати, але реакція країни-агресора нам не цікава.

В інтерв'ю Главреду релігієзнавець, громадський діяч Ігор Козловський розповів, що заборона Московського Патріархату в Україні стане таким собі подарунком Росії.

"Росія відразу відреагує. Це такий "подарунок" для росіян, адже вони саме з цього і починали війну, коли говорили про переслідування в Україні, в тому числі, і з православної церкви. Але ми не повинні на це якось реагувати і озиратися на них, тому що вони будь-що-будь будуть це використовувати - нам важливіша Західна реакція, ніж російська. І ми повинні не просто дивитися на ті чи інші реакції, а й розуміти, що ми маємо на увазі під поняттям "правова держава", - зазначив Козловський.

Також він підкреслив, що в Україні протягом тривалого часу взагалі не працювали зі свідомістю людей.

"Починаючи з освіти, культури, медіа ми якось не враховували те, що свідомість пластична і має особливості, які, якщо людина не є мислячою, можуть бути небезпечними. І люди, які відбирають ту чи іншу інформацію, виходячи зі своїх уподобань, що з ними збігається чи ні. Те, що люди в Україні досі ділять один одного на прихильників Порошенка і Зеленського, свідчить про те, що вони не розуміють до кінця складність людської свідомості", - пояснив релігієзнавець

За його словами, воно формувалося під впливом тих чи інших священиків, керівників великих церков, тобто авторитетів.

"Саме вони фактично заповнювали простір і, таким чином, формували цих людей. Ось з цим потрібно працювати, і це також виклик — це не просто правова держава, а культура мислення. З цим потрібно працювати, щоб, враховуючи ці ситуації, наше суспільство дорослішало саме в умінні мислити", - підсумував експерт.

В Україні запропонували заборонити УПЦ МП

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "руского міра" відкрито кримінальне провадження.

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-букивиньської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Як повідомляв Главред, 29 листопада депутати Львівської облради вирішили заборонити роботу об'єктів колишньої УПЦ (Московського патріархату) на території регіону.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
УПЦ МП Ігор Козловський
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:21

Вперше з 1981 року: Леонтьєв раптово відмовився від виступів у Росії

19:20

Московська недоімперія зла зазнає історичної поразкиПогляд

19:09

"Готуйтеся до Ялти": на Банковій росіянам порадили забути вже нарешті про БахмутВідео

19:08

Лепс оскандалився на своєму концерті і нахамив шанувальниці

19:07

"Це "подарунок" для росіян": релігієзнавець пояснив, що буде після заборони УПЦ МП в УкраїніВідео

Реклама
19:05

Шкаралупа сама відлетить: як правильно варити яйця, щоб білок не приставав до шкаралупиВідео

18:38

Не оцет і не лимонна кислота: домашній засіб ідеально відмиє чайник до блискуВідео

18:32

"А що, сісти і плакати": Квіткову звинуватили в отриманні задоволення від життя

18:19

Священики МП налаштовуватимуть вірян проти влади, вони відповідатимуть за "гріхи" - релігієзнавецьВідео

18:03

Введення в храм Пресвятої Діви Марії - теплі привітання і зворушливі листівки на 4 грудняФото

18:00

Любив чужі могили: ЗСУ ліквідували окупанта з дивними захопленнями

17:29

Відновлення енергетики та заборона УПЦ МП: Зеленський провів важливе засідання Ставки

17:14

РФ потрібно дати "гарантії безпеки", коли вона повернеться до переговорів з Києвом - МакронВідео

17:04

"Заснув і не прокинувся": в Росії вигадали абсурдне пояснення щодо втрат на війні в УкраїніВідео

16:45

Тіна Кароль в топі і обтягуючих лосинах показала красиву фігуру в спортзаліВідео

16:11

"З часом це станеться": Пєсков анонсував поїздку Путіна на ДонбасВідео

15:53

Хотів показати силу РФ: WSJ назвала ім’я людини, яка переконала Путіна піти війною проти України

15:37

"Вася, пора перевзуватися": Ломаченко викликав гнів у мережі, коли показав, як випікав просфори в Лаврі

15:03

Пустили Бєсіка: ЗСУ ліквідували окупанта з екзотичним ім'ямВідео

14:05

Навіщо у ванній ставити пусту банку: лайфхак від хитрих господинь

Реклама
13:59

"Не час показувати свої кістки": Богдан захейтили в Мережі за відпустку в ДомініканіВідео

13:43

Чекають морозів: Подоляк розповів, коли Росія завдасть нового ракетного удару по УкраїніВідео

13:31

"Ми живемо поруч з божевільним сусідом": релігієзнавець оцінив ризик ракетного удару по Лаврі росіянами

13:16

Терлася грудьми об чужого чоловіка: Корольова пішла в рознос без ТарзанаВідео

13:15

Тарабарова натякнула на стать майбутньої дитини

13:07

У ДТЕК розповіли, коли Київ і Одеса повернуться до відключень світла за графікомВідео

13:00

Гороскоп завтра на 4 грудня 2022: Овнам жага спілкування, а Козерогам - навчання та досвід

12:54

Коханка Путіна вийшла в люди: Кабаєву зняли з главою "Газпрому"Відео

12:36

У голові хлопчика назавжди залишаться уламки снаряда: у Львові лікарі врятували життя Михайла з Бахмута

12:26

Нові вимоги до трудового стажу та перерахунок: що чекає пенсіонерів у 2023 роціВідео

12:24

Ще й в пірамідки вибудовують: навіщо японці ставлять сіль в туалеті

12:12

Блекаут не за горами: астролог розповів, чи буде Україна зі світлом на Новий РікВідео

11:41

"Навіть долар має значення": Стінг закликав фанатів грошима допомогти Україні пережити складну зимуВідео

11:38

Путін може використовувати переговори для переозброєння - глава МЗС Британії

11:38

Підуть у підпілля та воюватимуть у судах: Ігор Козловський — про перспективи заборони УПЦ МП

11:05

"Заклали один з наріжних каменів": Епіфаній оцінив передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУВідео

10:55

Митрополит УПЦ МП, секретаря якого знайшли з хлопцем з хору, втік з України до МолдовиВідео

10:34

Потап знову підігрів чутки про розставання з Каменських

10:33

Релігієзнавець розповів, як надовго може розтягнутися в Україні заборона УПЦ МПВідео

10:00

За що і у кого в Україні банки можуть заморозити гроші: список причин

Реклама
09:58

Місто стало символом: у Міноборони Британії назвали причину наполегливого наступу окупантів на Бахмут

09:47

3 копійчані засоби, які прибирають іржу і жовтизну на ваннійВідео

09:03

Путін хоче, щоб його "заманили" на переговори: в ISW розповіли, яких поступок він домагається

09:00

Главред відзначає ювілей: сайту виповнилося 20 років

08:48

Про ситуацію з УПЦ ПМ: форпости агресора - на вихідПогляд

08:17

Після перемоги України у війні Росію позбавлять ядерної зброї - ДаніловВідео

08:15

Червоне на дні келиха: як пов'язані група крові і тяга до алкоголюВідео

07:37

РФ повинна припинити війну в Україні: у Держдепі озвучили умови для переговорів Байдена і Путіна

07:05

Що можна і не можна робити на Введення у храм Пресвятої Богородиці 4 грудня: заборони, традиції, прикмети

06:27

До Нового року ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонщини та підійдуть впритул до Криму – астрологВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти