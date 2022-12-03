"Це "подарунок" для росіян": релігієзнавець пояснив, що буде після заборони УПЦ МП в Україні

Ігор Козловський / Фейсбук І. Козловського

Реакція Росії на можлива заборона УПЦ МП в Україні не змусить себе чекати, але реакція країни-агресора нам не цікава.

В інтерв'ю Главреду релігієзнавець, громадський діяч Ігор Козловський розповів, що заборона Московського Патріархату в Україні стане таким собі подарунком Росії.

"Росія відразу відреагує. Це такий "подарунок" для росіян, адже вони саме з цього і починали війну, коли говорили про переслідування в Україні, в тому числі, і з православної церкви. Але ми не повинні на це якось реагувати і озиратися на них, тому що вони будь-що-будь будуть це використовувати - нам важливіша Західна реакція, ніж російська. І ми повинні не просто дивитися на ті чи інші реакції, а й розуміти, що ми маємо на увазі під поняттям "правова держава", - зазначив Козловський.

Також він підкреслив, що в Україні протягом тривалого часу взагалі не працювали зі свідомістю людей.

"Починаючи з освіти, культури, медіа ми якось не враховували те, що свідомість пластична і має особливості, які, якщо людина не є мислячою, можуть бути небезпечними. І люди, які відбирають ту чи іншу інформацію, виходячи зі своїх уподобань, що з ними збігається чи ні. Те, що люди в Україні досі ділять один одного на прихильників Порошенка і Зеленського, свідчить про те, що вони не розуміють до кінця складність людської свідомості", - пояснив релігієзнавець

За його словами, воно формувалося під впливом тих чи інших священиків, керівників великих церков, тобто авторитетів.

"Саме вони фактично заповнювали простір і, таким чином, формували цих людей. Ось з цим потрібно працювати, і це також виклик — це не просто правова держава, а культура мислення. З цим потрібно працювати, щоб, враховуючи ці ситуації, наше суспільство дорослішало саме в умінні мислити", - підсумував експерт.

В Україні запропонували заборонити УПЦ МП

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "руского міра" відкрито кримінальне провадження.

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-букивиньської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Як повідомляв Главред, 29 листопада депутати Львівської облради вирішили заборонити роботу об'єктів колишньої УПЦ (Московського патріархату) на території регіону.

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