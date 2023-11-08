Це обвалить весь фронт: експерти повідомили головне завдання ЗСУ до Нового року

Головне завдання для Сил оборони України - це втримати позиції і не дати ворогу захопити Авдіївку. В той же час, Генштаб ЗСУ готує новий план наступу.

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Експерти повідомили головне завдання для ЗСУ до Нового року / Колаж Главред, фото: Міноборони Британії, Генштаб ЗСУ

Військовий експерт Петро Черник вважає, що перед до Нового року Силами оборони України наразі поставлено 3 завдання. Про це він розповів в матеріалі ТСН.

За його словами, завданням № 1 для ЗСУ є прорив так званої оборонної "Лінії Суровікіна" на південному фронті і таким чином "перерубати" сухопутник коридор росіян до Криму. За його словами, внаслідок цього відбудеться повний обвал всього піденного плацдарму Росії. Друге - втримати Авдіївку, адже це ворота до всієї Донеччини. Третє — завершити операцію із оперативного оточення Бахмута.

"Бахмут також стратегічна точка у політичному сенсі. Чому? Путін сказав, що його взяли, нагородив недогероїв. Якщо вдастся оточення, і те угруповання буде знищено, а краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон, то це для нас буде колосальний крок вперед. Часові параметри не візьметься виставити навіть найсвітліший розум планети", — розповів Петро Черник. відео дня

Він також зробив висновок, що активні бойові дії на Донеччині уповільняться через погіршення погодніх умов.

Через погіршення погодних умов, зокрема осінніх дощів, активні бойові дії на Донеччині уповільняться.

У свою чергу військовий експерт Олег Жданов вказує на те, що ситуація на фроті змінила плани командування на кінець 2023 року. Жданов наголошує на тому, що ключовим завданням Сил оборони України на даному етапі є втримання позицій.

"Можливо, якщо будуть створені сприятливі умови, а це можливо за рахунок передавання нам технологічної і більш ефективної зброї, ми будемо проводити наступальні операції на окремих оперативних напрямках", — розповів Олег Жданов.

За його словами, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив скориговане завдання

"Головне — завдавати максимального ураження, особливо логістиці противника, щоб підготуватися до наступного наступу", - резюмує Жданов.

Наступ в районі Бахмуту

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають що ЗСУ знаходяться за 10 кілометрів від Бахмуту.

Водночас, російські військові безуспішно намагалися штурмувати позиції українських захисників поблизу Богданівки, Хромового та Південного на Бахмутському напрямку.

Також український військовий Юрій Федоренко повідомив, що через численні невдачі, врог змушений змінювати свою тактику на Бахмутському напрямку.

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