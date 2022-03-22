Маріуполь знищується генералом-улюбленцем Путіна, який прославився жорстокістю в Сирії

Генерал Мізінцев / сайт Міноборони РФ

Військами окупантів, які взяли в облогу місто Маріуполь, що на Донеччині, особисто керує генерал-полковник Михайло Мізінцев-улюбленець російського диктатора Путіна і колишній командувач російськими окупаційними військами в Сирії. Про це написав у своєму Telegram-каналі радник керівника МВС Антон Геращенко.

"Це він віддавав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", - говорить Геращенко.

До того інший радник міністра внутрішніх справ, Вадим Денисенко, говорив, що знищується Маріуполь за особистою вказівкою Путіна. І саме тому він доручив командувати російським окупаційним корпусом своєму фавориту Мізинцеву.

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Нагадаємо, раніше портал Business Insider повідомив про те, що успіхи українських військових у знищенні представників командування російських агресорів викликають здивування західних експертів, оскільки офіцерський склад такого зазвичай не присутній на передовій і не бере безпосередньої участі в бойових діях.

"Оскільки справи йдуть погано, російські генерали змушені їхати на фронт, щоб керувати безпосередньо керувати операціями своїх військ. Їм доводиться проводити більш ретельний особистий нагляд, їхати ближче до передової і таким чином ставати вразливими для ворожих дій", – пояснили західні чиновники журналістам.