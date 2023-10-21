"Це не дуже добре": аналітик пояснив, як війна в Ізраїлі вплине на Україну

США опиняються у скрутній ситуації, тому що ескалація на Близькому Сході може наростати таким чином, що їм доведеться втручатися військовою силою.

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Олександр Кочетков розповів, як інцидент у лікарні у Газі може вплинути на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Після інциденту в лікарні в Газі може виникнути ситуація, коли США доведеться втрутитися військовою силою, і це не дуже добре для України. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, трагедія в Газі могла статися як з вини бойовиків ХАМАС, так і ізраїльтян.

"Як цинічно це не звучить, але геополітика – вона така. Не має значення, що там насправді сталося, тому що я рівноцінно вважаю, що ця трагедія могла статися як з вини збройних сил Ізраїлю (це може бути і авіація, боєприпас може схибити – нічого абсолютного на війні не буває), так і з вини ХАМАС, який міг запускати напівкустарні ракети куди завгодно і вразити будь-яку ціль. Зокрема, і на власній території", - сказав Кочетков.

Аналітик вважає, що не має значення, хто насправді винен у руйнуванні лікарні.

"Якщо бути повністю об'єктивним, то Ізраїль попередив мирних громадян про бомбардування та про те, що для безпеки треба залишити цю територію. Ну, а ті, хто не евакуювався, сам обрав власну долю – що тут поробиш", - сказав він.

При цьому Кочетков додав, що мусульманський світ на боці Палестини і однозначно вважає Ізраїль винним, закликає людей виходити на демонстрації та знищення Ізраїлю.

"І Сполучені Штати опиняються у досить важкій ситуації, бо ескалація може наростати таким чином, що їм доведеться втручатися саме воєнною силою. Невипадково вони направили туди два авіаносці, щоб бути там, і якщо буде потреба, швидко втрутитися. І це не дуже добре для України. Тому що різні пропагандистські заклики впливають лише частково, але якщо Сполучені Штати будуть змушені вести бойові дії на Близькому Сході, тоді аргумент "найпотрібніші зброя і ракети", на жаль, буде досить дієвим", - резюмував він.

Дивіться інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Як повідомляв Главред, 17 жовтня в секторі Газа ракетного удару зазнала баптистська лікарня аль-Ахлі Араб. У МОЗ Палестини заявили про "сотні" загиблих, звинувачуючи в ударі Ізраїль.

Сам Тель-Авів це спростовує. ЦАХАЛ заявив, що не атакує лікарні, але розслідує інцидент.

Пізніше армія Ізраїлю опублікувала відео, на якому, як стверджується, територію лікарні в секторі Газа знято до і після удару. Як заявляють ізраїльські військові, на кадрах немає вирв від авіаційних бомб, які зазвичай застосовує ізраїльська армія. За їхньою версією, удар був завданий ракетою "Ісламського джихаду".

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