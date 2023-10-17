У Газі 'прилетіло' по лікарні: повідомляють про 'сотні' загиблих

ЦАХАЛ заявив, що не б'є по лікарнях, але розслідує інцидент. ВООЗ засудила атаку.

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У лікарны була багато пацієнтів і медпрацівників / Колаж Главреда. Фото: CNN, скріншоти

У секторі Гази ракетний удар припав по баптистській лікарні аль-Ахлі Араб. МОЗ Палестини звітує про "сотні" загиблих, звинувачуючи в ударі Ізраїль.

Як повідомляє CNN з посиланням на палестинське міністерство, багато людей все ще залишаються під уламками.

У МОЗ стверджують, що в лікарні були "сотні пацієнтів, поранених і людей, вимушених покинути свої будинки через авіаудари".

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Терористи ХАМАС, своєю чергою, назвали удар "геноцидом" і "воєнним злочином" Ізраїлю.

Сам Тель-Авів це спростовує. ЦАХАЛ зробив заяву, що не атакує лікарні та розслідує інцидент, повідомляє The Times of Israel.

ВООЗ підтверджує, що у лікарні було багато пацієнтів і медпрацівників. Організація засудила удар і вимагає негайного захисту цивільного населення сектора Гази, цитує AJ.

Удар по лікарні аль-Ахлі Араб у секторі Гази - дивіться відео:

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС перейшов у наступ на Ізраїль - бойовики прорвали кордон і скоїли низку злочинів проти цивільних, захопивши при цьому шматок території країни.

Вже за кілька днів армія Ізраїлю ситуацію стабілізувала. Командування звітувало про повернення під контроль всіх раніше захоплених ХАМАСом районів. Відбувалися поодинокі перестрілки з бойовиками. Однак терористи досі утримують цивільних заручників, у тому числі громадян інших країн.

Невдовзі міністр оборони країни Йоав Галант заявив про те, що Єрусалим переходить до повноцінного наступу на сектор Гази.

Операція була запланована на вихідні, але її відклали на кілька днів, принаймні частково через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття наземних сил, повідомили офіцери.

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