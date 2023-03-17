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"Це наша земля": Данілов жорстко відповів на питання щодо можливості відходу з Бахмута

17 березня 2023, 11:30
ЗСУ будуть утримувати Бахмут стільки, скільки це можливо, підкреслив секретар РНБО.
Олексій Данилов, ВСУ
Олексій Данилов оцінив ситуацію навколо боїв за Бахмут / колаж фото 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило, УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував ймовірність відходу українських захисників з Бахмута Донецької області.

За його словами, Бахмут залишається ключовою точкою оборони України і ЗСУ будуть утримувати його стільки, скільки це можливо. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. У нас відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, і ще раз було підтверджено і головкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми на засіданні Ставки, що Бахмут для нас є дуже важливою, ключовою точкою. Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити", - сказав Секретар РНБО.

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При цьому він нагадав про те, що в боях навколо Бахмута російські окупанти несуть величезні втрати.

"Те, що стосується Бахмуту, майте на увазі, що там щодня та величезна кількість терористів, які вдерлися на нашу територію, залишаються там назавжди. Усипане все ними навколо Бахмуту. Тобто, де перебувають сьогодні ці терористи, вони там і лишаються", - зазначив співрозмовник.

При цьому він також підкреслив, що Бахмут залишається важливою точкою для оборони України.

"Для нас це дуже важлива і ключова точка. Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею. Ви маєте рацію, що це наша фортеця", - додав Данілов.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Більше новин:

Бахмут Олексій Данілов війна Росії та України
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