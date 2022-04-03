"Це найбільш гарячі точки": Веніславський назвав міста-цілі окупантів

Веніславський назвав міста-цілі окупантів /MNS.GOV.UA

Збройні Сили України продемонстрували, що окупанти не матимуть тих успіхів, які змалювали у своїй хворобливій уяві. Водночас росіяни досі жадають захопити українські міста.

Депутат і член Комітету Верховної Ради з питань безпеки Федір Веніславський в ефірі 24 каналу зазначив, що окупанти встановили для себе кілька міст-цілей в Україні.

"Звичайно, найбільш жорстка ситуація на сьогодні - це Слобожанський, південно-східний напрямок. На південному, зрозуміло, їх цілями є Одеса, Миколаїв", – сказав Федір Веніславський.

Серед цілей російських загарбників - Харків. На Сході наші ЗСУ ведуть боротьбу з ворогом у Донецькій та Луганській областях.

"Це найбільш гарячі точки, але там ситуація контрольована", - заявив Веніславський.

Депутат підкреслив, що оборона Одеси дуже потужна як з боку моря, так і з суші. Наші сили зосереджені і на чернігівському напрямку.

читайте такожВорог атакував Одесу з повітря, над містом-клуби димуЧерез зрадників тимчасово втрачено Ізюм, для окупантів це важливе місто, бо тепер вони намагаються діяти у напрямку На Слов'янськ. Загалом українські захисники демонструють, що вміють бити ворога і далі, за словами Веніславського, буде "цікавіше".

Раніше військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов озвучив прогноз, що ракетні удари по території України не припиняться, тому що Росія таким чином намагається підірвати нашу волю до перемоги, а також наші можливості воювати, знищуючи нафтові термінали і бази, Склади з озброєннями.

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