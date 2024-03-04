Хід війни може змінитися: що дасть Україні знищення російської авіації

Сили України раз по раз ліквідовують літаки РФ. Стало відомо, як це вплине на ситуацію на фронті.

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Що дасть Україні знищення російської авіації / колаж: Главред, фото: скріншот, Вікімедіа

Російські загарбники значно знизили активність авіації на Сході України у зв'язку з високими втратами. Як зміняться нальоти на позиції ЗСУ і населені пункти розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними аналітиків, агресор і далі може продовжити жертвувати літаками з метою підтримки з повітря наступу своєї армії.

При цьому командувач ВПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук 2 березня повідомив, що активність ворожої авіації все ж повністю припинилася після 19:00 після того, як українські захисники ліквідували два Су-34.

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Інфографіка Су-34 / Главред

Що відомо про літак Су-34? Су-34 - радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений у дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Також речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат додав, що зниження активності авіації тривало і 3 березня. До того ж, окупанти не використовували літаки А-50 після того, як Сили оборони 23 лютого знищили А-50У.

До слова, з 17 лютого сили РФ втратили 15 літаків, це вагома цифра, враховуючи той факт, що Російська Федерація має близько 300 різних винищувачів.

"Попередні втрати російських літаків спонукали окупантів тимчасово знизити активність авіації на всій території України на значні періоди часу. Хоча залишається незрозумілим, як довго триватиме нинішній період тимчасового зниження її активності", - резюмували в Інституті вивчення війни.

Також там додали, що командування ЗС РФ може вирішити взяти на себе ризик і продовжити втрачати авіацію в гонитві за тактичними успіхами.

Ліквідація російської авіації

Як повідомляв Главред, українські військові 2 березня збили черговий Су-34 російських окупантів. Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Також, 27 лютого в Повітряних силах повідомили про знищення російського Су-34. Літак російських окупантів знищили на східному фронті. Через кілька годин того ж дня Микола Олещук повідомив про збиття ще одного Су-34 ПКС РФ. Причому на тому ж східному напрямку.

До того ж, 29 лютого ППО ЗСУ за кілька годин знищили 3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Один вночі, два інших - вранці.

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