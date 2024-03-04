'У Росії надзвичайно багато КАБів': в ЗСУ назвали ключовий спосіб захисту від бомб

На керовані авіабомби недоцільно витрачати засоби ППО, оскільки у Росії таких бомб дуже багато, зазначила Наталія Гуменюк.

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Гуменюк розкрила найефективніший метод боротьби з КАБами / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНІАН

У Росії надзвичайно багато керованих авіабомб. Найефективнішим способом боротьби з КАБами є блокування тактичної авіації, яка використовується для їх постачання. Про це розповіла керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На керовані авіабомби недоцільно витрачати засоби ППО, які є у нас в наявності. Для того, щоб бити по кожній такій керованій авіабомбі, яких у Росії надзвичайно багато, потрібно дуже багато відповідних снарядів. І при цьому використовувати їх по керованих авіабомбах дуже непродуктивно. Тому мова йде про необхідність застосування превентивних засобів у цій ситуації. Необхідно заблокувати авіацію ворога як спосіб доставки цих керованих авіабомб", - зазначила Гуменюк.

Гуменюк також зауважила, що Повітряні сили, очікуючи на F-16, не сидять склавши руки. Українські захисники успішно знищують літаки тактичної авіації РФ, що призводить до зменшення кількості керованих авіабомбу на фронті.

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Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Проблема із КАБами на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупанти змінили тактику на фронті і почали масово скидати КАБи на позиції українських оборонців і рівняти все з землею. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що росіяни перекваліфікували своє оборонне замовлення на бомби ближньої дії.

Також представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що окупанти почали масово використовувати КАБи. Він підкреслив, що Україні необхідні засоби, які дозволять відганяти російські літаки і перешкоджати їм скидати керовані авіабомби, оскільки збивати ці бомби неможливо.

Крім цього, військовий експерт Олексій Гетьман зауважив, що російські літаки можуть залітати в зону дії українських зенітно-ракетних комплексів, оскільки ті постійно переміщуються і не простежуються. Він також вважає, що росіяни можуть змінити тактику ударів керованими авіаційними бомбами, оскільки вони виявилися ефективнішими за наземні атаки.

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