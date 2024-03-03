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"Це червона лінія": капітан ВМС розповів про масштабни знищення флоту РФ

Юрій Берендій
3 березня 2024, 09:06
Капітан першого рангу ЗСУ відзначив, що 20% бойового складу Чорноморського флоту РФ більше не може виконувати поставлені завдання в акваторії Чорного моря.
Колаж Главред, фото: скріншот із відео
Капітан ВМС розповів, яку частину Чорноморського флоту вдалось знищити / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російський Чорноморський флот за час повномасштабного вторгнення зазнав серйозних втрат. За останніми даними майже 20% кораблів флоту були або знищені, або зазнали дуже серйозних пошкоджень. Про це в ефірі телемарафону розповів капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України Андрій Риженко.

"Звісно, зараз вже можна сказати, що 20% бойового складу Чорноморського флоту - воно або знищено, або дуже серйозно пошкоджено", - сказав він.

Експерт відзначив, що ці кораблі ворога більше не можуть виконувати поставлені завдання.

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"Можу сказати, що з операційної точки зору "червона лінія" - це 40% кораблів. Тоді вважається, що просто супротивник буде вже не здатен виконувати ті операційні завдання, які на нього покладають. Але це приписується така цифра для угрупування надводних сил, тобто, наприклад, якщо сформований десантний загін, і така кількість - 40% його знищена, то вважається, що він не буде здатний виконати своє завдання", - пояснив капітан.

Хто такий Андрій Риженко

Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки.

Чотири роки проходив службу офіцером штабного елемента партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна успішно атакує Чорноморський флот Росії, змушуючи його відступати у Чорному морі. Після припинення зернової ініціативи Україна встановила своє домінування у західній частині моря. Про це повідомляє британська розвідка.

Дії української військової розвідки призвели до того, що Росія втратила контроль над західною частиною Чорного моря. Рейди та ракетні удари по базах окупантів підкреслили вразливість російських сил. Про це повідомив військовий експерт та директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Він також зауважив, що протягом 2023 року Україна досягла важливого прогресу у перекритті логістичного шляху російських окупантів через Крим. Знищення військового корабля десанту "Цезар Куніков" є одним з етапів, які сприяли цьому.

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чорноморський флот РФ війна Росії та України
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