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"Це ключ до перемоги на сході": генерал СБУ назвав головну мету для ЗСУ

24 червня 2022, 17:02

Віктор Ягун переконаний, що Україна зуміє переломити ситуацію і зломити ворога.

Ягун
Генерал СБУ назвав головну мету для ЗСУ/ УНІАН, скріншот

Харківський напрямок є найскладнішим і важливим для України у війні проти Росії.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун переконаний, що зусилля потрібно сконцентрувати саме на цьому напрямку, пише "Сьогодні".

"Найскладніша ситуація зараз в Харківській області, тому що Харківська область - це ключ до перемоги на Сході", - сказав Ягун.

За словами генерала, якщо Україна зуміє переломити ситуацію і зломити ворога, перейшовши через Сіверський Донець і форсуючи Печенізьке водосховище, поставки озброєння Ізюмського угруповання росіян будуть перекриті. Тоді, додає він, у ворога все може "посипатися".

читайте такожАтака на Харків і захоплення Слов'янська: Зеленський розкрив новий напрямок удару РФ"І це реально може допомогти нам звільнити всю Харківську область і вийти до кордонів РФ в Луганській області", - додав він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов порадив жителям Харкова краще покинути місто найближчими днями. Це стосується жінок і дітей. За його словами, покинути варто, принаймні, з тих районів, в які дістає російська артилерія.

20 червня голова Харківської ОВВА Олег Синегубов заявив, що через обстріли військ Росії по Харкову та області в понеділок загинули троє місцевих жителів. Удари фіксували з систем РСЗВ по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах міста. Також ворог б'є по Харкову та області ракетами. Обстріли ведуться по Чугуєву, Лозовій, Золочівській та Дергачівських громадах.

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