Війська Росії намагаються наблизитися до Харкова, щоб перетворити його на прифронтове місто - МВС

Армія РФ намагається наблизитися до Харкова, щоб знову перетворити його на фронтове місто - Денисенко / Колаж УНІАН, Reuters

Окупаційні війська Росії продовжують свої атаки в напрямку Харкова. Вони прагнуть утримати свої позиції і продовжувати активні бойові дії. Ситуація на півночі Харківської області стає складною. Ворог намагається наблизитися до обласного центру, щоб знову перетворити його на прифронтове місто і завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ситуація на півночі Харківської області складна. Російські окупанти намагаються наблизитися до Харкова, щоб його обстрілювати і знову перетворити на прифронтове місто.

читайте такожХарків та Запоріжжя під загрозою: війська РФ посилюють свої позиції – Міноборони"Ситуація досить складна на півночі Харківщини, росіяни намагаються наблизитися до Харкова і перетворити його знову на прифронтове місто. Намагаються знову наблизитися настільки, щоб мати можливість максимально обстрілювати місто", - підкреслив Вадим Денисенко.

Ситуація у Харківській області

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 18 червня заявив, що існує реальна загроза місту Харкову. За його словами, на російсько-українському кордоні у Бєлгородській області окупанти зібрали близько 5-7 батальйонних тактичних групи. Якщо їх запустять до бою, Харків може зіткнутися з серйозними неприємностями.

Як вважає Арестович, Харків взяти не вдасться, проте здійснити просування і поставити місто під загрозу масованих артилерійських ударів вони можуть.

"Тому Харків знову став прифронтовим містом. Він не особливо припиняв ним бути, але був період, коли ми вийшли до кордону, рушили на Печенізьке водосховище, але наразі ми відкотилися, і по Харкову б'ють польовою артилерією, і ця ситуація може погіршитися", - підкреслив Олексій Арестович.

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