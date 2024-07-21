"Це їхнє основне завдання": росіяни націлилися на захоплення 2 стратегічних міст

Російські війська проводять активні наступальні операції на Покровському напрямку, однак потенційної загрози початку бойових дій на Дніпропетровщині немає. Про це в інтерв'ю Главреду повідомив засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний
За його словами, наразі росіянам дуже далеко до Дніпропетровщини вони не будуть просуватись настільки глибоко в оборону українських військ.
"Поки що їхнє завдання - захоплення Сіверська і Торецька.У Торецьку в нас досить серйозні укріплення. Місто тримається з 2014 року. Але Торецьк уже опинився в обставинах, схожих на ситуацію з Авдіївкою", - зазначив він.відео дня
Експерт вказує на те, що існує реальна загроза для одного із флангів Торецька. Водночас, Нарожний вказує, що у Сіверську ситуація аналогічна.
Хто такий Павло Нарожний?
Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.
Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.
Бої на Покровському напрямку - ситуація на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України відступили з Урожайного на Донеччині, яке було зруйноване через російські обстріли. Проте російські війська не зможуть суттєво просунутися в цьому напрямку, оскільки вся територія навколо Урожайного перебуває під вогневим контролем українських військ. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Найбільш напруженим напрямком є ділянка Авдіївка - Покровськ.
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські окупаційні війська досягли просування на північний захід і захід від Авдіївки, на схід від Торецька і в напрямку Сіверська Донецької області.
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