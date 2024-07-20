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"РФ взяла тактичну паузу": британська розвідка розкрила справжню ситуацію на фронті

Юлія Закрепа
20 липня 2024, 15:43
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Російська окупаційна армія продовжує наступальні дії на кількох ділянках лінії фронту.
'РФ взяла тактичну паузу': британська розвідка розкрила справжню ситуацію на фронті
Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російські окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Найгарячішим напрямком є ділянка Авдіївка - Покровськ

Російська окупаційна армія продовжує наступальні дії на кількох ділянках лінії фронту. Основним напрямком зусиль залишається ділянка Авдіївка - Покровськ у Донецькій області, передає розвідка Британії.

За словами розвідників, окупанти продовжували завойовувати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. Також на ділянці Авдіївка - Покровськ ворог незначно просунувся до міста Нью-Йорк.

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"Поблизу міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. Російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки та розвідку", - пишуть у розвідці.

Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Нагадаємо, що РФ може просуватись далі після виходу ЗСУ з Кринок. Аналітик проєкту DeepState зазначив, що росіяни можуть прийняти рішення продовжити наступ на правий берег Дніпра після захоплення Кринок.

Аналітики розкрили важливі деталі, чому провалився великий контрнаступ ЗСУ. На думку експертів з британського аналітичного центру з оборонних питань RUSI, Україна не зможе провести новий наступ у найближчому майбутньому.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту британська розвідка
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