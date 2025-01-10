"Це його мрія": Зеленський пояснив, навіщо Путін напав на Україну

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- Володимир Зеленський сподівається, що війна закінчиться у 2025 році
- Путін завжди хотів знищити Україну
Російський диктатор Володимир Путін має намір знищити Україну, але Володимир Зеленський сподівається, що війна закінчиться 2025 року.
Президент заявив в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24, що українці більше за всіх хочуть миру, але вважає, що країна повинна отримати реальні гарантії безпеки, щоб росія "не повернулася".
Зі свого боку, Путін хоче і завжди хотів знищити Україну, підкреслив Зеленський.
"Це факт. Це його мрія. Знищити нас повністю, окупувати нас повністю. І не треба вірити в інші казки. Тому Україні треба дати такі гарантії безпеки, які не дадуть можливості йому знову прийти з війною. Це наша мрія - цього року отримати гарантії і цього року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", - заявив президент.
Гарантії безпеки для України - що відомо про гарантії безпеки для України від США
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 червня Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден підписали історичну угоду з безпеки на 10 років під час саміту G7.
На саміті НАТО у Вашингтоні Велике Герцогство Люксембург і Україна уклали взаємну угоду з безпеки, повідомляє Офіс президента Володимира Зеленського. Угоду підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.
Загалом, Україна уклала понад двадцять угод із державами-партнерамидля підтримки своєї безпеки. У межах цих договорів Київ отримуватиме 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги протягом наступних чотирьох років, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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