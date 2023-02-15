'Війна набридла': у полтавському клубі молодь розважалася під російську попсу

У Полтаві стався скандал. Місцева молодь розважалася під музику російських артистів під час війни у клубі Muzabar.
"Приклад інформаційної війни проти України та важливість виховання наступних поколінь. 354 день повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю! Молодь Полтави в місцевому закладі відривається під інстасамку, басту, могренштерна та іншу запоребрикову ригачку", - пише журналіст Костянтин Андріюк у Facebook.
"Частина з них навіть прибігли в коментарі в соцмережі, де їх вже засудили. І чесно зізналися - мовляв вони "втомилися від війни", вони просто "живуть життя", а всім "патріотам" порадили слухати ваньку-встаньку", — зазначив він.
Реакція закладу на скандал з музикою РФ
У закладі Muzabar відреагували на скандал з музикою окупантів: "Відзначаємо, що наш заклад тільки надавав оренду організаторам івенту. Тобто, ми не влаштовували захід, не продавали квитки і не вирішували, які треки будуть програвати зі сцени.
По-друге, наш ресторан з початку війни приєднується тільки до тих заходів, кошти з яких йдуть на допомогу ЗСУ. Організатором були порушені домовленості. Керівництво прибуло на місце проведення заходу і припинило його достроково. Важливо: ми не підтримуємо музичний вибір і поведінку учасників відбувся інвенту! Тому його було припинено достроково".
Раніше в Данії українські біженці влаштували гучну вечірку з танцями і алкоголем. На зухвалу поведінку звернули увагу місцеві волонтери.
На опублікованому відео відображено, як група жінок влаштували спекотні танці з елементами еротики. Вони щосили граються біля приватного будинку під російську попсу.
Нагадаємо, відома українська поп-співачка Злата Огнєвіч в категоричній формі розлютилася, коли дізналася, що жителі України досі вважають за краще слухати музику співаків і співачок з країни-агресора, Росії.
На думку Злати, слухати російську музику просто неприпустимо - особливо після звірств, які путінський режим і путінська армія влаштували в Україні.
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