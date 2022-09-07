"Це 20 тисяч смертників": військовий експерт назвав напрямки, які армії РФ не втримати

Військовий експерт назвав напрямки, які армії РФ не втримати / скріншот

Підкріплення Росії на Харківському та Херсонському фронтах приречене на смерть. Єдине місце, де росіяни можуть перекинути резерви і роблять це зараз, це район Сіверсько-Бахмутського напрямку.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.в інтерв'ю 24 каналу зазначив, що російські війська підходять в район Лисичанська, Попасної.

"Вони дійсно там стають сильнішими, але їх посилення ми контролюємо і в деяких місцях наші війська переходять в контрнаступ. Наприклад, від Бахмута в бік Світлодарська. Далі на всю лінію фронту російських військ не вистачає", - пояснив експерт.

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Херсонський фронт

Експерт зазначив, що росіяни в Херсонській області не зможуть втекти живими.

"Тому навіть якби вони і хотіли, то вже не врятуються, угруповання приречене. Це 20 тисяч смертників", - підкреслив Світан.

Він зазначив, що окупанти отримали наказ збільшити кількість військ біля Мелітополя. Однак вони зупинили це. Це завдання стояло кілька тижнів тому.

Ізюмський напрямок

Там така проблема, як і у Правобережного угруповання. Перекинути туди війська можна тільки через Куп'янськ. Це єдина гілка, яка у них є і функціонує.

"Однак розширення плацдарму біля Балаклії призведе до того, що наша артилерія буде діставати до Куп'янська і зараз цю нитку, що підживлює Ізюмське угруповання, ЗСУ візьмуть під контроль. Можна буде говорити, що окупанти потраплять у вогняну пастку, в якій знаходиться Правобережне угруповання", – вважає експерт.

Він додав, що наш Генштаб буде вирішувати, як розгортати наступ. Ми будемо бачити наслідки, хоча із запізненням у кілька днів.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.

5 вересня радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області бійці Збройних сил України звільнили село Ольгине. Воно знаходиться недалеко від раніше звільненого Високопілля на півночі Херсонщини.

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