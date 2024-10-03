Якщо таке рішення буде прийняте, то відправлені Естонією військовослужбовці будуть виконувати небойові завдання.

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Естонія розглядає можливість відправлення своїх військових в Україну/ колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Уряд Естонії розглядав можливість відправлення своїх військовослужбовців на захід України.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, повідомляє Польське радіо. У той же час естонський міністр уточнив, що ці військові виконували б небойові завдання.

За словами Певкура, наразі не було ухвалене конкретне рішення. Також він наголосив, що в такому разі Естонія мала б гарантувати безпеку своїх інструкторів.

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"Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян", – зазначив він.

Також він додав, що рішення про введення військ в Україну має ухвалитися консенсусом країн-членів НАТО.

"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", – зазначив міністр.

Певкур наголосив, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну.

Хто такий Ханно Певкур? Ханно Певкур - естонський державний діяч. Міністр оборони Естонії з 18 липня 2022 року. Перший віцепрезидент парламенту. Колишній міністр внутрішніх справ Естонії, юстиції та соціальних справ. Одружений, має сина та дочку, пише Вікіпедія.

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