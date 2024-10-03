Естонія розглядає можливість відправлення своїх військових в Україну

Уряд Естонії розглядав можливість відправлення своїх військовослужбовців на захід України.
Про це повідомив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, повідомляє Польське радіо. У той же час естонський міністр уточнив, що ці військові виконували б небойові завдання.
За словами Певкура, наразі не було ухвалене конкретне рішення. Також він наголосив, що в такому разі Естонія мала б гарантувати безпеку своїх інструкторів.
"Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян", – зазначив він.
Також він додав, що рішення про введення військ в Україну має ухвалитися консенсусом країн-членів НАТО.
"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", – зазначив міністр.
Певкур наголосив, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну.
Хто такий Ханно Певкур?
Ханно Певкур - естонський державний діяч. Міністр оборони Естонії з 18 липня 2022 року. Перший віцепрезидент парламенту. Колишній міністр внутрішніх справ Естонії, юстиції та соціальних справ. Одружений, має сина та дочку, пише Вікіпедія.
Війна в Україні – останні новини
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