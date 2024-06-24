'Є питання до Росії': в ВМС прокоментували удар по пляжу в Севастополі

В ВМС України зазначили, що українська сторона верифіковує всі обставини того, що сталось внаслідок вибухів у тимчасово окупованому РФ Севастополі 23 червня.

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В ВМС зробили важливу заяву щодо вибухів в Севастополі 23 червня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України не завдають ударів по населенню та об'єктах цивільної інфраструктури. В свою чергу російська влада нехтує безпекою мирного населення. Про це в ефірі "Радіо свобода" повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук коментуючи вибухи в Севастополі 23 травня внаслідок яких, за даними окупаційної адміністрації Криму, загинуло щонайменше 4 людини.

"Ми не завдаємо вогневого ураження по цивільних об'єктах, населенню. Але якщо такий інцидент мав місце, то нагадаю, що українська влада неодноразово попереджала, що перебувати поруч із військовим об'єктами РФ не варто. Якщо інформація правильна і серед загиблих є люди, які приїхали в український Крим із так званої РФ, то насправді тут більше питання до них", - зазначив Плетенчук.

Він також наголосив, що українська сторона проводить верифікацію даних щодо подій у Севастополі 23 червня. Крім того, він відзначив, що даний інцидент може свідчити про нехтування безпекою власних громадян з боку російської сторони.

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Удари ЗСУ по військових цілях в Криму / Інфографіка: Главред

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Вибухи в Севастополі 23 червня - удари по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в результаті дій ППО російських окупантів у захопленому Криму загинули люди, які відпочивали на пляжі в Севастополі, наголосив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

У захопленому РФ Криму ввечері 23 червня прогриміли нові вибухи. Місцеві повідомляли про звуки вибухів в районі Євпаторії.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував удари далекобійною зброєю по військових цілях окупантів РФ у захопленому Криму.

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