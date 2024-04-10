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Є тільки один засіб: як можна збивати далекобійні бомби РФ - експерт

Олексій Тесля
10 квітня 2024, 02:30
Боєприпас має калібр у сантиметрах - тобто 300 міліметрів, що відповідає калібру РСЗВ.
Авіабомба, російський літак, вибух
/ ГУ ДСНС України в Харківській області, УНІАН, скрін

Росія почала застосовувати в Україні модернізовані авіабомби УМПБ Д-30 СН, обладнані модулем з крилами, що розкриваються, і реактивним двигуном, які можуть коригувати напрямок руху під час польоту.

Снаряди для таких бомб (до 1,5 тонни вибухівки) використовують старі, які давно стоять на озброєнні, але додають до них висувні крила і систему супутникової навігації, завдяки чому збільшується дальність (до 60 км.), а скидають їх літаки Су-34 і Су-35, йдеться в матеріалі Currenttime.

Як пояснив авіаційний експерт Валерій Романенко, головна відмінність такого модернізованого снаряда від звичайної керованої авіабомби - у способі запуску. "Це боєприпас, який можна скидати як з літака, так і вистрілювати з пускових установок РСЗВ - ракетних систем залпового вогню. У цьому і є основна відмінність", - каже він.

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Експерт пояснив, що цей боєприпас має калібр у сантиметрах - тобто 300 міліметрів, що відповідає калібру ракетних систем залпового вогню "Смерч" і "Торнадо". При цьому до початку повномасштабної війни в Україні такі бомби не бралися на озброєння, а зараз проходять випробування, тому Росія використовує ці боєприпаси "штучно", а не масово.

"Його можна скидати з відстані, зараз є така оцінка, що в нього дальність польоту - десь 50-70 кілометрів. Уперше росіяни використали такий боєприпас 8 березня. Але вони використовують його поштучно, поки це йдуть військові випробування. Тобто масового удару цими боєприпасами поки що можна не побоюватися", - каже він.

При цьому Романенко згоден із твердженням про те, що в Києва не має засобів, щоб протистояти таким авіабомбам, збиваючи їх. Тому українські військові концентруються на носіях цих бомб - літаках Су.

"Цим займається (збиває такі боєприпаси) єдина у світі країна - Ізраїль. У неї є [система ППО] "Залізний купол", у неї є висока концентрація зенітно-ракетних комплексів усіх видів: дешевих, дорогих, малої, середньої, великої дальності. Вона може собі дозволити збивати ці боєприпаси, і то вона зараз готує безбоєприпасні системи ураження, тобто лазерні системи. Жодна [інша] країна у світі, включно з НАТО і Сполученими Штатами, не здатна тривалий час збивати такі боєприпаси - у неї просто не вистачить ракет. Тому боротьба йде в основному з носіями. Зараз намагаються збивати носії", - додав Романенко.

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко – авіаційний експерт, науковий співробітник музею Національного авіаційного університету (НАУ).

Нагадаємо, 27 березня РФ уперше з 2022-го скинула на Харків авіабомби: під ударом опинилися багатоповерхівки. Загарбники застосували авіабомби УМПБ Д-30. Унаслідок удару було пошкоджено 14 багатоповерхових будинків і навчальний заклад. Відомо про одного загиблого і щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

Пізніше у ЗСУ назвали деталі застосування Росією нових бомб. Представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що ці авіабомби мають більшу потужність, ніж ракети.

Раніше експерти розкрили особливості нових бомб РФ УМПБ Д-30СН. Використання цих бомб може виявитися масовим, а не поодиноким, вважають аналітики.

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авіабомба війна Росії та України Валерій Романенко
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