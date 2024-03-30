"Росіяни тиснуть до травня": Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою

Окупанти намагаються сильніше тиснути на фронті до травня, оскільки розуміють, що тоді почнеться робота ініціативи країн ЄС щодо постачання Україні снарядів.

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Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою до травня/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Україна не може ефективно протистояти країні-агресорці Росії без американської допомоги. Недооцінювати допомогу від США не можна, оскільки саме їхні технології та американський ВПК відіграють значну, якщо не ключову роль в обороноздатності України.

Тому затримка із наданням допомоги Україні від США вигідна російському диктатору Володимиру Путіну. Таку думку висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов у колонці на сайті Главред.

Снєгирьов нагадав, що раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна не зможе виграти у війні проти Росії без американської допомоги.

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"Військово-технічна допомога з боку США у 2023 році надавалася Україні у сумі 23 мільярди доларів, тоді як з боку країн ЄС на 2024 рік – 24 мільярди євро та 50 мільярдів євро економічної допомоги, яку планують надавати протягом чотирьох років. Тобто сумарно це більше ніж 60 мільярдів, які пропонують Сполучені Штати.Ті обсяги допомоги, які були надані США до цього часу, компенсуються країнами Європи. Не випадково відбулася так звана диверсифікація з боку Штатів на європейський континент. Разом з тим, допомога США була б не зайвою", – зазначив Снєгирьов.

Він наголосив, що було б неправильно робити вигляд, що Україна може протриматися і без допомоги США, тому що це дуже важко. Особливо з урахуванням того факту, що більшість необхідних Україні технологій виробляються саме у США, зокрема і ЗРК Patriot.

"Відповідно, без Сполучених Штатів та отримання необхідних систем ППО ефективне протистояння російській ракетній агресії буде під питанням. Аналогічна ситуація і зі стримуванням наступу РФ. Літаки F-16 та засоби ураження далекого радіусу дії, ракети ATACMS, теж американського виробництва, тому згода на їхнє пряме постачання – це прерогатива США. І передача Україні ракет з радіусом дії у 300 кілометрів суттєво вплинула на подальший хід бойових дій та дала б можливість нейтралізації тилової інфраструктури російських окупантів шляхом превентивних ударів", – сказав Снєгирьов.

Україні потрібна допомога від США, наголосив він і додав, що інше питання у тому, як ця допомога буде виглядати – у вигляді кредиту, ленд-лізу чи інших, раніше озвучених пропозицій.

"Варто зауважити, що навіть програма з надання артилерійських снарядів – це теж ініціатива США як у моменті фінансування, так і військової співпраці з країнами-виробниками. Саме тому росіяни тиснуть до травня, оскільки розуміють, що тоді почнеться робота ініціативи країн ЄС щодо постачання Україні снарядів. А це може кардинально змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення, оскільки щільність ураження буде на користь України. На цьому можна мінімізувати як чисельну перевагу, так і проводити успішний контрнаступ", – сказав він.

Снєгирьов висловив впевненість, що рано чи пізно рішення про допомогу Україні від США буде ухвалене, оскільки затримка загрожує іміджевими втратами для Штатів.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, який затягує розгляд законопроєкту з грошима на допомогу Україні. Зокрема, ішлося про використання заморожених російських активів для покриття витрат на допомогу Україні.

Також раніше у CNN зазначали, що допомога Україні залежить від вірного Трампу Джонсона. Зазначається, що військова допомога Україні від США є "заручником" спікера Палати представників Майка Джонсона, який є "одним із найпотужніших союзників" російскького диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Німеччина готує термінову поставку снарядів українській армії. Бундесвер передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів найближчим часом, заявив у коментарі DW глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

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