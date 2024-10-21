План росіян провалився: Зеленський провів важливу нараду щодо ситуації на фронті

Україні вдалось створити буферну зону на території Росії та успішно поповнити обмінний фонд для звільнення полонених, зазначив Зеленський.

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Зеленський провів важливу нараду з топ-силовиками щодо фронту / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

Про що сказав Зеленський:

Ситуація на фронті

Бої в Курській області

Обмін полоненими

Сьогодні, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, Головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Про деталі наради Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.

За його словами, насамперед увага була зосереджена на фронті.

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Зеленський підкреслив, що обговорювались військові завдання та найближчі кроки, необхідні для підвищення ефективності дій наших захисників: озброєння, військова техніка, забезпечення та комплектування бригад.

"Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос – поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей", - написав Зеленський.

Президент додав, що під час наради також були оновлені завдання для подальших переговорів з міжнародними партнерами щодо оборонної підтримки України.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Бої в Курській області - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Курська операція ЗСУ успішно виконує свої ключові завдання. Зокрема, вона змусила російські війська перекидати сили з Донбасу, послаблюючи їхні позиції на сході, зазначив військовий експерт Денис Попович.

Водночас аналітик BILD Юліан Рьопке повідомляє, що російські війська прорвали оборону Часового Яру і готуються наступати на місто з півдня

Також за даними ГУР МО України, 18 північнокорейських військових намагалися втекти з позицій російських військ у Курській області, проте їх затримали в Брянській області і, ймовірно, відправлять на штурм українських позицій у Курщині.

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