"Є ризик втрати територій": експерт назвав 3 сценарії завершення війни в Україні

Якщо буде реалізований найоптимістичніший сценарій, Україна повністю розгромить РФ, і Росія може розпастися. Але можливі й гірші варіанти.

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Експерт назвав 3 сценарії завершення війни в Україні/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, скрін

Війна в Україні може завершитися за одним із трьох сценаріїв. Найоптимістичніший із них передбачає, що українські війська завдадуть тотальної розгромної поразки російським окупантам в Україні.

І коли захисники України звільнять усі окуповані території від загарбників і вийдуть на кордони станом на 1991 рік, це запустить негативні процеси у країні-агресорці Росії, які можуть призвести до революції, тотальної зміни влади або навіть до розпаду РФ у майбутньому. Таку думку висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, повідомляє ТСН.ua.

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Якщо буде реалізований перший сценарій – оптимістичний – то Україна може розраховувати на відшкодування збитків, отримання репарацій, а також притягнення до відповідальності воєнних злочинців, каже експерт.

Другий сценарій передбачає, що війна може затягнутися і ми будемо мати заморожений конфлікт.

"Будемо обмінюватися ударами, буде лінія фронту, яку ми будемо утримувати. Завдаватимемо ударів по ворогу, і Росія час від часу буде завдавати ударів. Поки одна зі сторін не виснажиться. І тоді може бути укладене якесь перемир’я. Тобто не закінчення війни, а просто фіксація стану припинення вогню. І ми будемо в такому стані жити приблизно, як від 2014 року", – зазначив Мусієнко.

Проте є і найпесимістичніший для України сценарій – якщо ми не зможемо повернути усі окуповані території і вийти до міжнародно визнаних кордонів. У такому разі може бути знайдене компромісне рішення і може бути укладена домовленість із Росією, припускає Мусієнко.

"Фактично ми можемо певні території просто втратити. Ціною цієї домовленості буде вступ України до ЄС і до НАТО", – висловив думку експерт.

Війна в Україні

Раніше представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначав, що Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок. Окупанти Росії бояться ударів армії України з РСЗВ HIMARS і застосування ракет Storm Shadow, але це не весь арсенал наших військ, сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, у ЗСУ сказали, де і які системи ППО прикривають Україну. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що у відбитті атак російських окупантів задіяні усі системи, які наша держава отримала від Заходу. Але ними неможливо перекрити всю лінію фронту.

У ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ. Для країни-агресорки пошкодження їхнього десантного корабля – це велика втрата, наголосили в ГУР. Це завадить плануванню подальших десантних операцій.

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