"Перекрити весь фронт неможливо": у ЗСУ сказали, де і які системи ППО прикривають Україну

У відбитті атак російських окупантів задіяні усі системи, які наша держава отримала від Заходу. Але ними неможливо перекрити всю лінію фронту.

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У ЗСУ сказали, де і які системи ППО прикривають Україну/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін

Україна максимально ефективно використовує усі системи протиповітряної оборони, які отримала в якості військової допомоги від західних партнерів. Проте таких систем у нас небагато, і перекрити ними весь фронт неможливо.

Тому системи ППО розставлені так, щоб вони використовувалися найбільш раціонально. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Telegraf.

Ігнат зазначив, що системами ППО зараз дуже добре захищений першочергово Київ, тому що українська столиця залишається ціллю номер один для країни-агресорки Росії і саме по Києву окупанти запускають найбільше ракет і дронів.

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Речник ЗСУ додав, що всю лінію фронту наявними у нас системами ППО перекрити просто неможливо. Адже лінія фронту складає 2,5 тисячі кілометрів, якщо брати до уваги Білорусь, Придністров'я, кордон з Росією, лінію бойового зіткнення і морське узбережжя.

"У нас найбільш далекобійні ЗРК – зараз це Patriot, і то в складі двох дивізіонів всього-на-всього. Тому захищають ті напрямки, де найбільше б’ють. Згадайте, скільки били по столиці і скільки вона прийняла на себе ударів дронів і ракет. Перші шість "Кинджалів" полетіли саме на столицю. Тому столиця буде захищена безумовно, тому що вона завжди буде ціллю номер один для ворога, адже в Києві знаходяться багато державних, інфраструктурних, оборонних та військових об’єктів", – пояснив Ігнат.

Прифронтову зону захищають системами Gepard, Crotale, NASAMS, IRIS-T тощо, які Україна також отримала від країн-партнерів. Ігнат наголосив, що все, що у нас є – розставлено.

Також він додав, що російські окупанти на півдні нашої держави б’ють іншим типом озброєння – ракетами Х-22 і надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Такі ракети збивати надзвичайно важко, тому впливати на них можливо переважно засобами радіоелектронної боротьби.

Війна в Україні

Раніше представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначав, що Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок. Окупанти Росії бояться ударів армії України з РСЗВ HIMARS і застосування ракет Storm Shadow, але це не весь арсенал наших військ, сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, Зеленський провів напружену тригодинну Ставку. На Ставці обговорили багато питань, які потребували особливої уваги. Зокрема, Зеленський заявив про чудові результати застосування високоточної зброї.

У ВМСУ прокоментували атаку бази ЧФ РФ у Новоросійську. Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ у Новоросійську "Оленегорський гірник" отримав серйозні пошкодження, сказав речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

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