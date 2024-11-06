ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру - ISW

Ви дізнаєтеся:
- Де ЗСУ вдалося відновити втрачені позиції
- Яка ситуація на фронті згідно з даними Генштабу
Сили оборони України відновили втрачені позиції, які розташовані на південь від Часового Яру в Донецькій області. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.
Аналітики ISW зазначають, що окупаційна армія продовжувала наступальні операцій у цьому районі 5 листопада. При цьому геолокаційні кадри, опубліковані у вівторок, свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південь від Часового Яру.
Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 листопада, показують, що російські війська просувалися на схід від Ступочок (на південь від міста), а 4 і 5 листопада російські війська продовжували атакувати поблизу Часовій Яру, Ступочок і Оріхово-Василівка (на північний схід від Часовій Яру).
Зазначимо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні за 5 листопада зазначили, що на Краматорському напрямку наші захисники відбили два штурми поблизу Оріхового-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовій Яру та Ступочках.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, російські окупанти накопичують ресурси біля Часового Яру і готуються до активних бойових дій. Про це 5 листопада розповіла прессекретарка ОТГ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
Також вона розповіла, що там російські загарбники щоночі завозять особовий склад в антитепловізійних плащах. Окупанти також перекидають боєкомплект і озброєння якомога ближче до лінії бойового зіткнення.
Крім того, окупанти накопичують свої сили на Харківському напрямку. Представник ОТУ "Харків" Євген Романов повідомив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Наразі армія РФ атакує на цьому напрямку лише піхотою.
4 листопада РФ окупувала село Степанівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState. Також російські військові просунулися біля Курахового і Богоявленки на Донеччині, біля Колесниківки - у Харківській області та в Кремінній Балці на Донбасі.
Як пише Forbes, російська окупаційна армія намагається вибити Сили оборони України із села Ільїнка, яке розташоване за 50 км на захід від Донецька. Якщо Іллінка і навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому - це ключова позиція для оборони українців на півдні Донецької області.
Інші новини:
- Зупинка війни за китайським планом миру: у Зеленського зробили важливу заяву
- Зеленський хоче втягнути Польщу у війну з Росією - віцепрем'єр Польщі
- План завершення війни в Україні: дипломат назвав мету Бразилії та КНР
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред