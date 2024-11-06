ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру - ISW

У Генштабі повідомили, що окупанти завдали авіаційних ударів по Часовому Яру і Ступочках.

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ЗСУ відновили втрачені позиції на південь від Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

Де ЗСУ вдалося відновити втрачені позиції

Яка ситуація на фронті згідно з даними Генштабу

Сили оборони України відновили втрачені позиції, які розташовані на південь від Часового Яру в Донецькій області. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що окупаційна армія продовжувала наступальні операцій у цьому районі 5 листопада. При цьому геолокаційні кадри, опубліковані у вівторок, свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південь від Часового Яру.

відео дня

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 листопада, показують, що російські війська просувалися на схід від Ступочок (на південь від міста), а 4 і 5 листопада російські війська продовжували атакувати поблизу Часовій Яру, Ступочок і Оріхово-Василівка (на північний схід від Часовій Яру).

Часів Яр - карта ISW / understandingwar.org

Зазначимо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні за 5 листопада зазначили, що на Краматорському напрямку наші захисники відбили два штурми поблизу Оріхового-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовій Яру та Ступочках.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти накопичують ресурси біля Часового Яру і готуються до активних бойових дій. Про це 5 листопада розповіла прессекретарка ОТГ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Також вона розповіла, що там російські загарбники щоночі завозять особовий склад в антитепловізійних плащах. Окупанти також перекидають боєкомплект і озброєння якомога ближче до лінії бойового зіткнення.

​Часів Яр - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Крім того, окупанти накопичують свої сили на Харківському напрямку. Представник ОТУ "Харків" Євген Романов повідомив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Наразі армія РФ атакує на цьому напрямку лише піхотою.

4 листопада РФ окупувала село Степанівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState. Також російські військові просунулися біля Курахового і Богоявленки на Донеччині, біля Колесниківки - у Харківській області та в Кремінній Балці на Донбасі.

Як пише Forbes, російська окупаційна армія намагається вибити Сили оборони України із села Ільїнка, яке розташоване за 50 км на захід від Донецька. Якщо Іллінка і навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому - це ключова позиція для оборони українців на півдні Донецької області.

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