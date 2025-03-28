Є пошкодження внаслідок 'прильотів': РФ вдарила по об'єктах Нафтогазу

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- Пошкоджено газовидобувні потужності внаслідок удару РФ
- Фахівці працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень
Росія вже увосьме за цей рік і у вісімнадцятий раз від початку повномасштабної війни здійснила комбіновану атаку на об'єкти групи Нафтогаз.
"Важливо, що постраждалих немає. При цьому пошкоджено газовидобувні потужності", - йдеться в повідомленні групи в Telegram.
Як повідомив голова Нафтогазу Роман Чумак, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень.
"Черговий обстріл - це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання", - зазначив він.
Зазначимо, що раніше у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ уточнили, що російські окупанти атакували територію України в ніч на п'ятницю 163 дронамі, 89 з яких було збито, 51 дрон-імтатор локаційно втрачено без негативних наслідків.
Унаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ б'є по Києву "термобаричними дронами". Класична термобарична бойова частина складається з ємностей, у яких міститься аерозольна суміш.
Нагадаємо, раніше Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню". Військове відомство РФ поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, підкреслили в Генштабі.
Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів типу Шахед. У місті прогриміли потужні вибухи, після чого стало відомо про пошкодження житлових будинків.
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Що таке "Нафтогаз України"?
"Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також природного газу, повідомляє "Вікіпедія".
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