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"Є ураження цілі": бійці ЗСУ пострілом з ПЗРК збили крилату ракету РФ

30 грудня 2022, 11:28
Вдалими діями відзначилися боці радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького.
'Є ураження цілі': бійці ЗСУ пострілом з ПЗРК збили крилату ракету РФ
Українські захисники збили ракету РФ / скріншот

На південному напрямку бійці Збройних сил України знищили крилату ракету РФ, яка летіла в напрямку мирних міст України.

Про вдалі дії радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького йдеться у повідомленні Повітряного командування Південь у Facebook.

"Говорить і показує радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького. Воїни мобільної вогневої групи точним пострілом збили російську крилату ракету", - йдеться в повідомленні.

'Є ураження цілі': бійці ЗСУ пострілом з ПЗРК збили крилату ракету РФ
/ Скріншот

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.

Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.

Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Вже відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.

Читайте більше:

ЗСУ крилаті ракети війна Росії та України
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