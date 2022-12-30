'Є ураження цілі': бійці ЗСУ пострілом з ПЗРК збили крилату ракету РФ

На південному напрямку бійці Збройних сил України знищили крилату ракету РФ, яка летіла в напрямку мирних міст України.
Про вдалі дії радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького йдеться у повідомленні Повітряного командування Південь у Facebook.
"Говорить і показує радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького. Воїни мобільної вогневої групи точним пострілом збили російську крилату ракету", - йдеться в повідомленні.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.
Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.
Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.
Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Вже відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.
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