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"Є кілька аспектів": експерт сказав, чи може РФ збивати ракети ATACMS

Альона Вороніна
22 жовтня 2023, 03:40
Питання не лише у тому, чи достатньо в РФ комплексів, якими вона могла б перехоплювати такі ракети з українського боку, а й у навченості російських екіпажів.
Алексей Мельник, ракеты ATACMS
Експерт сказав, чи може РФ збивати ракети ATACMS/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Щоб оцінити, наскільки країна-агресорка Росія здатна збивати ракети ATACMS, потрібно враховувати кілька аспектів. Російський диктатор Володимир Путін хвалився, нібито його окупаційна армія зможе збивати такі ракети. Але чи вдасться це загарбникам, залежатиме від наступних факторів.

По-перше, варто враховувати, чи достатньо в РФ комплексів, які можуть збивати ATACMS, а по-друге – чи впораються з цим російські екіпажі. Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду.

"Під час оцінки можливостей є кілька аспектів. Перший – практико-технічні характеристики тих засобів, які можуть вражати потрібні цілі. Знов-таки, за повідомленнями російських джерел, ЗРК С-400 має доволі широке застосування, в тому числі може збивати балістичні ракети. Але у росіян немає настільки багато таких комплексів, щоб ними надійно прикрити усю територію бойових дій та всі об’єкти", – зазначив експерт.

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У той же час він нагадав про випадок, коли комплекс С-400 був вражений на території тимчасово окупованого Криму.

"Тобто навіть якщо є технічні можливості такого збиття, ще є питання, чи є достатня кількість комплексів. Ще одне питання – якщо сам комплекс, який створений для захисту інших цілей і сам себе не може захистити, то це, скоріше за все, питання або до того, наскільки його заявлені характеристики відповідають дійсності, або ж наскільки навчені екіпажі, що їх обслуговують", – сказав Мельник.

Він наголосив, що окрім технічних характеристик близько 50 відсотків успіху залежить від розрахунків, які сидять на всіх елементах, починаючи від радіолокаційної системи (РЛС). Адже саме екіпажі повинні виявити ціль і натиснути на кнопку пуску.

"Якщо ви запитали б мене про аналоги цих комплексів, то Росія має багато комплексів "земля-земля" на кшталт "Іскандерів", – додав Мельник.

Олексій Мельник

Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Ракети ATACMS в Україні

17 жовтня стало відомо про те, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Виявилося, що ці ракети були привезені в країну таємно. Цими ракетами ЗСУ атакували російські військові цілі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS. У своєму відеозверненні він заявив, що ракети дуже влучно виконують роботу. Радник керівника ОП Михайло Подоляк, своєю чергою, заявив про початок "нової глави" російсько-української війни.

Україна отримає ще більше ATACMS, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами глави МЗС, постачання будуть постійними. Також у Києві сподіваються на отримання ATACMS із дальністю пуску 300 кілометрів.

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війна в Україні Олексій Мельник вторгнення Росії ATACMS
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