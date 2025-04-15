Чи є загроза оточення Сум: генерал ЗСУ назвав головну умову штурму РФ

У ворога не вистачає ресурсів для активного просування в усіх напрямках фронту, нагадав Ігор Романенко.

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/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

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РФ навряд чи ризикне просуватися в напрямку Сум

Росіяни інтенсифікували ведення бойових дій

Армія країни-окупанта РФ має певне просування на Сумщині, але поки що тільки на тактичному рівні, заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

У коментарі ТСН він нагадав, що після того, як росіяни фактично відтіснили Сили оборони України до кордонів Курщини, вони змогли завести свої підрозділи в Сумську область. На думку експерта, сумнівно, що з наявним ресурсом РФ ризикне просуватися в напрямку Сум.

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"Але це не означає, що одразу можливе оточення Сум. Це війна. І все залежить від наявності ресурсів і резервів - набирає їх Путін до літа, значить, рухатиметься далі. Поки що це малоймовірно", - сказав він.

Український генерал пояснив, що у ворога не вистачає ресурсів для активного просування на всіх напрямках фронту, тому навряд чи варто очікувати великого наступу на Суми.

"Говорити зараз, про те, що РФ оточить Суми, це десь теж саме, що росіяни ось-ось повторно підуть на Київ або ж на Чернігів. Так, Путін дуже б цього хотів, думаю, що і плани відповідні десь там у нього будуються", - зазначає він.

Водночас військовий експерт додав, що зараз росіяни інтенсифікували ведення бойових дій на більшості ділянок фронту.

"Напруга зростає - це факт, але це зовсім не означає, що плани ворога стануть реальністю. Поки що немає жодних причин для оточення Сум. Звичайно, якщо Путіну вдасться зібрати відповідні сили, це може стати проблемою. Усе що нам потрібно зараз робити - зупиняти просування противника. І, звичайно, бути готовим до найгіршого сценарію розвитку подій", - резюмував він.

Як раніше повідомляв Главред, боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини. Ворог активно намагається проривати напрямок низки сіл, попередив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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