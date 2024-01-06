Армія РФ готується до наступу на Куп'янськ найближчими тижнями - ISW

Загарбники не готові до широкомасштабних наступальних операцій в інших місцях Харківської області.

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На Куп'янському напрямку у росіян є угруповання сил, яке виглядає менш деградованим / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Російські окупаційні війська можуть активізувати зусилля щодо захоплення Куп'янська Харківської області впродовж найближчих тижнів. При цьому загарбники не готові до широкомасштабних наступальних операцій в інших місцях на Харківщині. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як зазначають експерти ISW, у росіян є угруповання сил у цьому районі, яке виглядає менш деградованим.

Зокрема, на Куп'янському напрямку діє угруповання, що складається переважно з 1-ї гвардійської танкової армії і 6-ї загальновійськової армії (обидві - Західний військовий округ). Воно не брало активної участі у великих наступальних операціях з моменту кульмінації російського зимово-весняного наступу в квітні 2023 року.

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Відносна злагодженість угруповання сил ЗС РФ на Куп'янському напрямку забезпечує більш ефективне командування і управління цими силами.

Залишається незрозумілим, чи здатні ці елементи ЗС РФ проводити широкомасштабні наступальні операції, які були б значно ефективнішими, ніж дезорганізовані і дорогі російські наступальні операції навколо Авдіївки.

Зазначається також, що окупанти хочуть отримати територіальні досягнення в районах, які є більш важливими з оперативної точки зору, ніж ті райони, які зараз намагаються захопити російські війська.

Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп'янськ і Борову (35 км на захід від Сватового) взимку 2024 року.

ISW повідомляє, що захоплення цих міст, ймовірно, витіснить українські війська зі східного берега річки Оскіл в Харківській області й створить умови для майбутніх російських наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Військові аналітики зазначили, що на даний момент російські війська не накопичили достатньо сил в Бєлгородській області для початку широкомасштабних наступальних операцій десь на півночі або північному сході Харківської області.

Українські офіційні особи не повідомляли публічно про раптове нарощування російських сил на Куп'янському напрямку.

Росія готує новий наступ під Харковом

Як повідомляв Главред, британське видання The Telegraph повідомило 4 січня, що неназване джерело, "близьке" до українських військових, заявило ,що російські війська можуть провести "наземний наступ" вже 15 січня.

Представник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо у відповідь на статтю The Telegraph 5 січня заявив, що українські військові не зафіксували змін у складі російських військ в Харківській області або на території Росії, що межує з Харківською областю, і що російські війська продовжують наступальні операції в районі Синьківки з метою захоплення Куп'янська.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що російські війська не концентруються в Харківській області, а інтенсивність російських атак на Куп'янському напрямку знизилася за останні три дні через погані погодні умови.

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