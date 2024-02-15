"Є готові ракети": українців попередили про загрозу нового удару РФ

Після нічної атаки в Чорному морі залишається на чергуванні російський фрегат "Адмирал Макаров".

https://glavred.net/ukraine/est-gotovye-rakety-ukraincev-predupredili-ob-ugroze-novogo-udara-rf-10541924.html Посилання скопійоване

Окупанти готові завдати нового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Міноборони РФ

Країна-агресор РФ має у своєму розпорядженні достатню кількість ракет морського базування, для нового залпу по території України, заявила спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

У Чорному морі залишається на чергуванні носій ракет - фрегат "Адмірал Макаров", розповіла вона в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами спікера Сил оборони півдня України, після нічної атаки в Чорному морі залишається на чергуванні російський фрегат "Адмирал Макаров", споряджений ракетами.

відео дня

Як підкреслила вона, росіяни могли випустити до половини залпу "Калібрів" із фрегата, але на ньому, ймовірно, ще залишаються ракети.

"Пам'ятаємо про те, що це не зменшує загрози. Тому що готові споряджені ракети на ньому є. Він (фрегат Адмірал Макаров, - ред.) на чергуванні. Абсолютно не виключено навіть повторення ракетного удару", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, у четвер рано вранці, 15 лютого, у Києві, Дніпрі, Львові та Запоріжжі прогриміли потужні вибухи - російські окупанти завдали масованого ракетного удару.

У Львові є влучання, повідомив мер Андрій Садовий. "За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило вікна. Інформації про постраждалих поки що немає. Загроза досі актуальна", - написав він.

У Запоріжжі було чути звуки вибухів. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, за попередніми даними, є влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя. Одна людина поранена, інформація про інших постраждалих уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті працювала ППО. Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, було знищено. Черговий ракетний удар по Україні був комбінованим. Ракети різного типу заходили на місто за різними напрямками.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.