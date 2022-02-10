Якщо ви захворіли на COVID-19 або грип: як отримати е-лікарняний телефоном

Під час звернення лікар надасть рекомендацію щодо лікування, але якщо самопочуття погіршилося, слід звертатися на особистий прийом.
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило покрокову інструкцію, як користуватися послугою електронний лікарняний. З її допомогою можна отримати лікарняний телефоному у тому випадку, якщо людина захворіла на коронавірус, грип або застуду.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, лікар повинен надати пацієнту рекомендації для лікування. Якщо за 5 днів домашнього лікування стало легше, нічого робити не потрібно. У разі тривалої хвороби, або погіршення самопочуття на 1-4 день, треба особисто прийти до лікаря.
Коли слід звертатися до лікаря
Якщо у пацієнта з'явилися симптоми, які можуть бути пов'язані захворюванням на коронавірус, грип або застуду, можна в телефонному режимі або за допомогою іншого засобу зв'язку отримати від лікаря рекомендації щодо лікування.
Минуло 5 днів - як діяти
Якщо після 5-денного лікування людина стала відчувати себе краще, нічого більше робити не потрібно. Відомості завантажаться на автоматі, і електронний лікарняний в реєстрі листів непрацездатності буде закритий.
Якщо самопочуття погіршилося
У ситуації, за якої самопочуття погіршилося на 1-4 день, або після 5 дня лікування, слід особисто звернутися до лікаря для огляду і можливого продовження лікарняного.
Що ще треба знати
Слід не забувати, що після відкриття електронного лікарняного, у тому числі і дистанційно, пацієнт повинен отримати смс-повідомлення. Якщо повідомлення не прийшло, треба перевірити на сайті Пенсійного фонду України (Портал електронних послуг) https://portal.pfu.gov.ua/, чи є біля спеціального пункту відмітка "Погоджуюся на отримання sms-повідомлень від ПФУ на номер мого мобільного телефону".
Коронавірус в Україні
За даними на ранок четверга, 10 лютого, в Україні було виявлено 41 694 нових випадків зараження COVID-19. За минулу добу госпіталізували 4 128 осіб. Загинули 280 людей. Одужали 16 628 осіб.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що в Україні погіршується ситуація з поширенням гострих респіраторних вірусних інфекцій. Присутній ризик одночасного зараження і на COVID-19, і на грип. Він закликав українців дотримуватися профілактичних заходів.
10 лютого Ляшко заявив, що Україна вже вийшла на пік захворюваності на коронавірус. В країні фіксується по 41 тисячі випадків зараження на день, але кількість госпіталізацій не збільшується. Локдаун в країні впроваджувати не планують, а карантинні послаблення можуть з'явитися після того, як показники вакцинації від COVID-19 досягнуть позначки 70%.
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