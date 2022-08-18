Війська РФ перекинули 2 батальйони резервів на південь і завдали авіаударів по Херсонщині – Генштаб

ЗСУ продовжують протистояти військам РФ на південному фронті / Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська Росії на південному фронті намагаються утримати зайняті позиції і не допустити створення сприятливих умов для контрнаступальних дій армії України. Вони перекинули дві батальйонні тактичні групи на південь за рахунок резервів і сил з інших напрямків. Ворог завдав авіаударів біля Білогорівки, Білої Криниці та Лозового Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу, загарбники концентрують свої сили на півдні і намагаються не допустити переходу сил оборони України до контрнаступальних дій.

"На Південнобузькому напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій і недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для проведення контрнаступальних дій", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що росіяни перекинули дві БТГ за рахунок резерву і переміщення сил з інших напрямків.

Окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

Крім того, ворожі військові підрозділи завдали авіаударів біля низки населених пунктів у Херсонській області і приділяють більше уваги веденню повітряної розвідки за допомогою безпілотників.

"Ворог завдав авіаударів біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового. Велику увагу приділяє веденню повітряної розвідки БПЛА", - підкреслюється в повідомленні.

Ситуація на півдні України

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна може завдавати ударів по Криму зброєю, яку надав Захід. За словами глави Міноборони, Київ та Вашингтон домовилися, що ЗСУ не завдаватимуть ударів по території Росії. Домовленість, безумовно, не поширюється на окуповані українські землі.

У четвер увечері, 18 серпня, жителі Керчі у окупованому Криму повідомили про вибухи. Також стало відомо про вибухи в Новій Каховці, яку захоплено військами РФ. Попередньо повідомлялося, що працювала ворожа ППО.

Місцеві Telegram-канали в захопленому Криму також повідомили про вибухи на аеродромі Бельбек у Севастополі.

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