'Жодного дня не втрачаємо': Зеленський повідомив про хороші новини з півдня

Зеленський повідомив про хороші новини з півдня України / president.gov.ua

На півдні України окупанти намагаються прорватися вперед, але в них нічого не виходить. Українські захисники тримають оборону і завдають потужних ударів по ворогу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент також повідомив про "хороші новини" з Херсонщини.

"Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо - зменшуємо потенціал окупантів", - сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що нині найгарячіші бої тривають на Донбасі. Там ситуація складна, але контрольована.

"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої", - додав Зеленський.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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