Приліт по військовій частині РФ: у Херсоні прогриміли потужні вибухи

У Херсоні прогриміли нові вибухи / скріншот

У Херсоні, захопленому російськими окупантами, в неділю, 18 вересня, прогриміли вибухи.

В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Суспільне.

За даними росЗМІ, в окупованому місті пролунали "шість потужних вибухів", а місцеві жителі публікують відео роботи систем ППО.

Додамо, що за деякими даними вибухи сталися в районі військової частини РФ.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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