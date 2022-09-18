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Армія України може влаштувати блокаду Херсона, військам РФ буде нікуди відступати – експерт

18 вересня 2022, 05:00

Контрнаступ ЗСУ шокував військове командування Росії, вважає Олександр Коваленко.

Херсон ЗСУ війська РФ
Якщо повноводність Інгульця збільшиться, війська РФ не зможуть відступити з Херсона - експерт / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Армія України має високі шанси на проведення успішної військової операції зі звільнення Херсона. Місто вже незабаром може опинитися в блокаді. Військам Росії не вдасться організувати відступ. Російське командування шоковане контрнаступом української армії, а самі військові розуміють абсурдність наказів. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в тій частині, де контрнаступ ЗСУ не залежить від річок, вже відбуваються певні події. Херсон межою міста може бути взятий українською армією в блокаду вже найближчим часом.

За його словами, російським військам відступити вже не вдасться.

"У напрямку Херсона, де наш контрнаступ не дуже залежить від річок, відбуваються дуже цікаві події. Я не виключаю, що найближчим часом межою міста він (Херсон) буде блокований ЗСУ. Будь-який відступ Збройних сил Росії стане неможливим, особливо, якщо буде збільшена повноводність Інгульця", - пояснив ситуацію Коваленко.

Також він додав, що військове командування РФ шоковане успіхами ЗСУ і може припускатися ганебних помилок. Самі окупанти розуміють абсурдність наказів свого керівництва, але змушені їх виконувати.

"На сьогоднішній день, я так розумію, російське командування перелякане або шоковане саме контрнаступальними діями ЗСУ і може припускаться ганебних помилок", - підкреслив Олександр Коваленко.

Ситуація у Херсонській області

Сили оборони України за минулі два тижні звільнили від російської окупації близько 500 квадратних кілометрів Херсонщини. Під контроль Києва вдалося повернути 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що українські війська після успішного контрнаступу у Харківській області візьмуть паузу. Проводитиметься підготовка резервів для нових військових операцій. Однак наразі ЗСУ можуть завершити свій наступ на Херсонщині.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що деокупація Херсонської області сповільнюється через високу щільність розташування військ Росії в регіоні.

Темпи подальшого просування залежатимуть від швидкості розтрощення угруповання ворога, а також обсягів зброї, що постачається Заходом.

Дивіться відео ТСН - війська РФ після Харківщини можуть втекти і з інших територій України

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ЗСУ новини Херсона війська Росії Херсонська область Олександр Коваленко війна Росії та України
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