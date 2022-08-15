"Якщо опиниться в глухому куті": Клімкін розповів, коли Росія може застосувати ядерну зброю

Застосування ядерної зброї - крайній захід для РФ / Getty Images

Росія може застосувати ядерну зброю, якщо буде загнана в глухий кут. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Звичайно, коли Росія опиниться в глухому куті, можливе використання ядерної зброї є більш імовірним, ніж у випадку Китаю і США. Адже дуже важко уявити ситуацію, коли Китай або Штати опиняться в глухому куті протягом найближчих років", - вважає дипломат.

За його словами, це може статися у випадку, якщо Захід відверто і не на рівні політичних декларацій почне працювати на перезавантаження російського режиму.

"Сьогодні Захід демонструє постійну підтримку Україні, готовність підвищувати ставки, але публічно не декларує ставку на перезавантаження російського режиму, залишаючи таким чином вузький маневр і не даючи приводу російському режиму підвищувати ставки", - пояснив Клімкін.

Як уточнив дипломат, в Росії вже багато разів щось обіцяли-наприклад, що не будуть нападати на Україну. І коли в РФ зараз говорять, що не будуть застосовувати ядерної зброї, до цього потрібно ставитися так само, як і до інших російських заяв.

І додав, що використання ядерної зброї - це крайній захід і ризик його використання досить високий. У той же час, за словами Клімкіна, у Росії є й інші варіанти зброї масового знищення.

"Наприклад, хімічного, яке Росія формально знищила, але фактично його немає. Або, наприклад, бактеріологічного. І я б не виключав і застосування російським режимом цих видів зброї, оскільки поріг їх застосування набагато менше, ніж у ядерної зброї", - зазначив дипломат.

Застосування Росією ядерної зброї - новини: