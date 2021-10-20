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Ще 4 області повинні ввести локдаун: комісія з ТЕБ і НС назвала потенційно "червоні" регіони

20 жовтня 2021, 19:28

У деяких регіонах карантин буде посилений точково.

коронавірус, карантин
Локдаун буде точковим / Reuters

В Україні стрімко зростає кількість "червоних" зон. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила точково посилити карантин у чотирьох областях.

Йдеться про ті регіони, де фіксується найбільший спалах захворюваності коронавірусом.

Як йдеться на урядовому порталі, Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручили посилити контроль за дотриманням карантинних норм та збільшити ліжковий фонд у місцевих лікарнях.

читайте такожДовідка на мільйон: на Харківщині викрили махінаторів, які продають підроблені covid-сертифікатиКрім того, владі необхідно ввести додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксується найбільша кількість хворих коронавірусом.

Нагадаємо, "червоний " гриф у деяких областях України надав можливість нового заробітку для вакцинованих від коронавірусу. Нещепленим жителям Кривого Рогу, Дніпра, Львова, Миколаєва, Харкова та інших міст, які страждають від локдауну, ті, хто встиг вчасно зробити щеплення пропонують послуги свого роду кур'єрів.

Також раніше в МОЗ здивували моторошною статистикою про вакцинацію. З 27 тис.488 осіб, госпіталізованих з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 Жовтня 2021 року, 25 тис. 893, тобто, 94,2%, не отримали жодної дози антикоподібного щеплення. Крім цього, у відомстві показали страшні фото померлих від коронавірусу.

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коронавірус новини карантин новини карантинні зони локдаун
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