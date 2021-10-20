Коронавірусний бізнес і "червоний" кур'єр: вакциновані українці придумали новий спосіб заробітку

В вусовіях коронавірусу в Україні з'явився новий вид бізнесу / УНІАН

"Червоний" гриф у деяких областях України надав можливість нового заробітку для вакцинованих від коронавірусу.

Як пише УНІАН, досить дивний пропозиції з'явилися на сайті інтернет-оголошень OLX.

Зокрема, нещепленим жителям Кривого Рогу, Дніпра, Львова, Миколаєва, Харкова та інших міст, які страждають від локдауну, ті, хто встиг вчасно зробити щеплення пропонують послуги свого роду кур'єрів.

Люди з сертифікатом про вакцинацію пропонують зробити покупки в магазинах для тих, кому похід в громадські місця заборонений.

"Скуплюся за вас в магазинах, кафе і ресторанах", "Скуплюся за вас в магазині якщо не маєте сертифіката Covid", "Скуплюся за вас в магазині , є ковід-сертифікат", - пишуть в OLX.

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читайте такожКопи перевірятимуть covid-сертифікати за QR-кодом: коли стартують рейди і що загрожує за підробкуВартість таких послуг близько 100 грн.

Нагадаємо, сьогодні померла багатодітна мати зі Львова. Жінка, яка була затятою противницею вакцинації, померла від ускладнень коронавірусу. У неї залишилися троє дітей, молодшому всього рік. Також в сім'ї інфіковані коронавірусом ще троє осіб.

Також раніше в МОЗ здивували моторошною статистикою про вакцинацію. З 27 тис.488 осіб, госпіталізованих з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 Жовтня 2021 року, 25 тис. 893, тобто, 94,2%, не отримали жодної дози антикоподібного щеплення. Крім цього, у відомстві показали жахливі фото померлих від коронавірусу.