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"Енергосистема України розхитана": експерт розповів, скільки днів може тривати наступний блекаут

26 листопада 2022, 23:40

Експерт зауважив, що енергосистема України розхитана внаслідок систематичних ударів з боку РФ й обладнання для її ремонту вже не вистачає.

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Енергосистема України розхитана внаслідок систематичних ударів з боку РФ / ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Країна-агресорка Росія не зупиняє масованих атак української енергетичної інфраструктури. Так, 23 листопада Україна пережила перший частковий блекаут, оскільки до 80% населення протягом двох діб було без електроенергії. Якщо росіяни ще раз масовано обстріляють українські міста, то тривалість блекауту може бути набагато довшою.

Таку думку висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в коментарі 24 каналу.

Він зауважив, що енергосистема України розхитана внаслідок систематичних ударів з боку РФ й обладнання для її ремонту вже не вистачає.

"За відсутності матеріалів надалі ускладнюватиметься процес ремонту, тому наступний блекаут, якщо він буде, може тривати більший період – 7-14 днів. Все залежатиме від руйнувань та пошкоджень, які завдаються", - розповів Корольчук.

На його думку, навіть якщо люди зараз обурюються щодо проблем зі світлом, то внутрішньо вони все розуміють та готові це пережити. Втім, якщо говорити про триваліший період блекауту, то постає питання теплозабезпечення та водопостачання.

Корольчук також зауважив, що наразі через проблеми з енергосистемою найбільше страждає центрально-східний регіон, зокрема Київ та Київська область. Надалі ж такі блекаути будуть більше відчуватися і в західному та південному регіонах, які в цілому швидше виходять з аварійних ситуацій.

"Це класичний блекаут. Так, він був частковий та контрольований, але з іншого боку треба розуміти, що контрольованість в руках оператора та диспетчерів. Будемо сподіватися, що ця контрольованість зберігатиметься", - зазначив експерт.

Крім того, за його словами, проблема ускладнюється ще й тим, що в Україні мережі зношені всередині й самі трансформатори, які забезпечують подачу електроенергії на конкретні об'єкти, вже давно потребували заміни. І додаткове навантаження впливає на них тоді, коли вже вирішені питання на підстанціях для видачі електроенергії з АЕС або ТЕС.

"Ключове питання потім – забезпечити роботоздатність цих трансформаторів на місцях. Тут велика проблема", - підсумував Корольчук.

Відключення світла в Україні

23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії у більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені станом на ранок четверга, 24 листопада.

Пізніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. В усі області уже подана електроенергія, тому найближчими днями в Україні запровадять планові відключення світла, замість аварійних.

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

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