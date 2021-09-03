Експерти з'ясували, чи небезпечні бездротові навушники для здоров'я

Чи безпечні бездротові "вуха" / Bragi

Останнім часом стали дуже популярними бездротові навушники, які зручні у використанні, в них не потрібно розмотувати дроти, які постійно заплутуються, пише GSMinfo.

Експерти з'ясували, чи безпечні ці гаджети для здоров'я.

Бездротові навушники використовують технологію передачі Зв'язку Bluetooth, яка працює на частотах в районі 2,4 ГГц і використовується в багатьох пристроях.

Даний діапазон максимально близький до інших бездротових технологій, таких як мобільний зв'язок і Wi-Fi. При оцінці впливу Bluetooth на організм береться до уваги потужність передавача.

Стандартом Bluetooth визначається широкий діапазон потужності роботи пристроїв: від 10 мкВт до 0,1 Вт. Але, як правило, максимальна потужність передавачів в смартфонах, навушниках та інших повсякденних пристроях не перевищує 2,5 мВт. Це істотно менше, ніж потужність передавачів мобільного зв'язку в смартфонах.

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При цьому щільність потоку енергії сильно залежить від того як розташовані навушники щодо вимірюваного пристрою. Із зовнішнього боку навушників, де знаходиться антена. Щільність потоку енергії становить до 15-30 мкВт/см2, а з боку вкладишів, які вставляються в вухо - 4-10 мкВт/см2.

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Норма для житлових приміщень за українськими стандартами, які одні з найжорсткіших у світі - 10 мкВт/см2.

Тобто з точки санітарних норм перевищення немає, сертифіковані бездротові навушники - безпечні для здоров'я. Це незаперечний факт і користуватися ними можна не побоюючись шкоди.

Однак, важлива не тільки потужність, але й час впливу, а також відстань до пристрою. Коли ми розмовляємо телефоном потужність випромінювання смартфона також становить від 4 до 7 мкВт/см2.

Тобто використання бездротових навушників можна вважати однією безперервною розмовою по мобільному телефону.

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